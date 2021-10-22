AirPods Pro теперь поставляются в кейсе с поддержкой MagSafe

22 октября 2021, 11:45

В прошлом году Apple представила магнитную зарядку MagSafe для смартфонов вместе с серией iPhone 12.

Изначально они были единственными продуктами компании, поддерживающими зарядку нового типа, но позже Apple расширила портфолио совместимых с MagSafe устройств. В понедельник компания представила AirPods 3, которые поставляются в кейсе с поддержкой магнитной зарядки. Также аналогичный аксессуар получили и представленные в 2019 году AirPods Pro.

Сообщается, что все новые AirPods Pro будут поставляться в кейсе с MagSafe вместо прежнего, который поддерживает лишь обычную беспроводную зарядку. Apple обновила информацию на своём сайте, чтобы отразить это нововведение. К сожалению, на данный момент зарядный кейс с поддержкой MagSafe не доступен для AirPods Pro в качестве отдельного аксессуара, так что тем, кто уже имеет эти наушники, придётся довольствоваться обыкновенной беспроводной зарядкой.

AirPods Pro в данный момент являются флагманскими TWS-наушниками Apple. Устройство предлагает пользователям поддержку активного шумоподавления, адаптивную подстройку звука и пространственный звук с динамическим отслеживанием положения головы в пространстве. За реализацию этих функций отвечает чип H1.

(С) 3dnews.