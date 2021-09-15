Apple может представить новые MacBook Pro на мощном чипе M1X в ближайшие недели

15 сентября 2021, 13:15

Поклонники Apple, да и не только они, с нетерпением ожидают сегодняшнего мероприятия компании, на котором будут представлены смартфоны серии iPhone 13, Apple Watch Series 7 и новые AirPods.

Однако есть ещё один продукт, к которому приковано внимание пользователей. Речь идёт о MacBook Pro на базе чипа М1Х, который, по свежим данным Bloomberg, увидит свет в ближайшие недели.



Ожидается, что грядущий MacBook Pro получит чипсет Apple M1X, который станет усовершенствованной версией актуального М1. Напомним, что на Arm-чипсете М1, представленном в прошлом году, основан ряд компьютеров компании, среди которых MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, iMac, Mac mini, а также iPad Pro 2021 года. Этот чип включает четыре мощных и четыре энергоэффективных ядра.



Предполагается, что чипсет M1X будет содержать два энергоэффективных и восемь высокопроизводительных вычислительных ядер. Чип будет доступен в двух конфигурациях: с 16 или 32 графическими ядрами. Для сравнения, графическая подсистема М1 содержит 7 или 8 графических ядер.

Предполагается, что новый MacBook Pro выйдет в двух размерах: 14 и 16 дюймов. Устройствам приписывают разъём HDMI, слот для SD-карт и поддержку магнитной зарядки MagSafe. Предполагается, что экраны новых ноутбуков получат Mini-LED-матрицы. Кроме того, устройства лишатся сенсорной панели Touch Bar, которая получила неоднозначные отзывы пользователей. Предполагается, что Apple посвятит новым MacBook отдельное мероприятие, которое пройдёт в ближайшие недели.

(С) 3dnews.