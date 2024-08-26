Apple представить iPhone 16, нові AirPods та Watches 16 вересня, — Bloomberg

26 августа 2024, 12:45

У продаж вони надійдуть 20 вересня.



Відомо, що iPhone 16 матиме більші екрани на своїх моделях Pro та нові функції камери, такі як спеціальна кнопка для фотографування. Компанія також випускає набір інструментів штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence. Однак загалом телефони не відрізнятимуться від торішніх моделей.

Моделі Apple Watch Series 10 будуть тоншими, але з більшимим екранами.Щодо AirPods, то вперше шумодав буде у навушниках середнього рівня та вперше з 2019 року буде перезапуск моделей нізчого рівня.Компанія також планує розпочати перехід своїх комп’ютерів Mac на процесори M4 пізніше цього року.