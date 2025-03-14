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14 марта 2025, 13:45

AirPods отримають функцію перекладу в реальному часі – The Verge

Вже з вересня навушники зможуть автоматично визначати іноземну мову та одразу синхронно перекладати її.

Функція буде доступна в iOS 19.


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