Флагманські навушники Bowers & Wilkins Px8 S2 - вже в Україні

13 февраля 2026, 12:47

Бездротові повнорозмірні навушники Px8 S2, за свідченням представників Bowers & Wilkins — найкращі навушники, які будь-коли виробляла компанія.

Це новий флагман серед навушників Bowers & Wilkins, універсальна складана модель преміум-класу, яка вже доступна в Україні з повним пакетом фірмового гарантійного та післягарантійного обслуговування.

Карбонові дифузори 40-міліметрових динаміків Px8 S2 багато в чому наслідують технології легендарних колонок Bowers & Wilkins . В навушниках їх доповнив 24-бітний цифровий сигнальний процесор та модуль Bluetooth 5.3 з підтримкою Hi-Res аудіо кодеків aptX Adaptive 24-біт/96 кГц та aptX Lossless.

Це "найкращий звук за всю історію нашої компанії" — стверджують у Bowers & Wilkins, його сміливо можна назвати сучасним навушниковим Hi-Fi. Вісім мікрофонів Px8 S2 використовуються для телефонного зв'язку, адже в поєднанні зі смартфоном в навушниках можно розмовляти. Технологія передачі голосу нового покоління гарантує кристально чисту якість зв'язку. Ці ж мікрофони використані в ефективній системі активного шумозаглушення (ANC).

Лакшері-дизайн Px8 S2 — поєднання точної механіки, ідеальних поверхонь алюмінію та високоякісної шкіри Nappa у кольорових варіантах "чорний онікс" та "теплий камінь". Навушники готові працювати від однієї зарядки 30 годин. Вони заряджаються кабелем USB-C і на додаток до Bluetooth можуть отримувати аудіосигнал по кабелю з роз'ємом 3,5 мм. Обидва кабелі додані до навушників, як і фірмовий твердий кофр для зберігання й перенесення всього комплекту.

Навушники Bowers & Wilkins Px8 S2 створять найкращі враження від улюбленої музики в будь-якому середовищі — вдома, в офісі, на відпочинку чи в подорожі, підкреслюючи ваш статус і бездоганний стиль.Чому варто вибрати Px8 S2?

Якщо ви хочете отримати еталонну якість звуку, кришталево чисті дзвінки та більш ефективне шумозаглушення, Px8 S2 – саме те, що вам потрібно.

У порівнянні з оригінальною моделлю Px8, нові навушники Px8 S2 забезпечують найкращу якість звуку за всю історію Bowers & Wilkins та мають більш витончений дизайн. Вони стали трохи компактніші, та при цьому ще більш комфортні.

Особливості- Високоефективна цифрова сигнальна обробка (DSP) з референтним підсилювачем/ЦАП;- 24-бітна обробка аудіо;- Реалізований в за стосунку п'ятисмуговий еквалайзер + режим TrueSound;- Активне шумозаглушення (ANC);- Bluetooth 5.3 з технологією aptX Lossless, під'єднанням Multipoin та підтримкою Google Fast Pair;- Сертификація Apple MFi Made For iPhone- Можливість швидкої зарядки.

Технічні характеристики

- Тип: бездротові накладні з шумозаглушенням;

- Акустичне оформлення: закриті;

- Випромінювачі: 40 мм повнодіапазонний динамік, карбоновий дифузор;

- Кількість мікрофонів: 8 (2 х 4);

- Інтерфейси передачі сигналу: Bluetooth 5.3, кабелі USB-C - USB-С та USB-C - аналоговий роз'єм 3.5 мм стерео;

- Кодеки Bluetooth: aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC, SBC;

- Час роботи акумулятора: 30 годин відтворення;

- Швидке заряджання: 15 хвилин = 7 годин відтворення;

- Вага: 310 г (без кейсу);

- Розміри (кейс для перенесення): 177 x 60 x 234 мм;

- Аксесуари в комплекті:

кабель USB-C - USB-С, 1.2 м,

кабель USB-C - 3.5 мм стерео, 1.2 м,

Футляр для транспортування та зберігання.

В Україні нові Bowers & Wilkins Px8 S2 доступні за ціною – 36 550 грн.

Офіційним дистрибутором продукції Bowers & Wilkins є компанія M-Hall Company.