Беспроводные наушники Bowers & Wilkins PI7 и PI5 относятся к премиум-классу

22 апреля 2021, 13:15

Компания Bowers & Wilkins анонсировала свои первые полностью беспроводные наушники класса TWS: дебютировали модели PI7 и PI5, обеспечивающие звук высокого качества.

Устройство PI7 получило систему из двух излучателей: 9,2-миллиметрового для средних и низких частот, а также дополнительного для высоких частот. Обеспечивается 24-битный звук высокого разрешения. Реализована система активного шумоподавления на основе трёх микрофонов в каждом наушнике.

На одной подзарядке новинка способна работать в течение четырёх часов, а сопутствующий футляр добавляет ещё 16 часов. Технология aptX Low Latency способствует снижению задержки при передаче сигнала посредством Bluetooth. Любопытно, что футляр имеет функцию ретрансляции аудио от внешних устройств, которые могут быть подключены через 3,5-мм гнездо.

Версия PI5 использует по одному излучателю в каждом наушнике, а количество микрофонов умешено до двух, хотя система активного шумоподавления по-прежнему поддерживается. Футляр лишён 3,5-мм гнезда. При этом суммарное время автономной работы достигает 22,5 часа.



Цена Bowers & Wilkins PI7 и PI5 составляет соответственно 400 и 250 евро.

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