OPPO объявляет старт продаж TWS наушников Enco Free2

10 августа 2021, 12:45

OPPO объявляет старт продаж в Украине TWS наушников нового поколения — OPPO Enco Free2.

Благодаря уникальной персонализированной технологии активного шумоподавления (ANC) в сочетании с трехъядерным чипом ANC шумоподавление может достигать 42 дБ. Это полностью соответствует слогану серии «Выключи шум. Включи мир». Наушники разработаны в сотрудничестве со скандинавским Hi-Fi-гигантом Dynaudio. К настройкам добавлена также персонализированная функция усиления звука, благодаря которой пользователи могут получить качественное индивидуальное звучание, созданное специально для их ушей. Арсенал возможностей OPPO Enco Free2 пополнила система шумоподавления с тройным микрофоном, возможность дистанционного управления камерой путем двойного нажатия, улучшенный комфорт ношения, а также время автономной работы, достигающее 30 часов. Иными словами, OPPO Enco Free2 выводят индустрию TWS наушников на новый уровень.

Поскольку в городе много посторонних шумов, эффективное шумоподавление давно уже не просто желательная функция, а необходимость. Именно поэтому на помощь приходит персонализированная функция шумоподавления TWS наушников OPPO Enco Free2 — ANC. Эта передовая технология — результат бесчисленных часов работы акустической команды OPPО, которая тщательно собирает данные о реальном опыте пользования наушниками и тестирует их звучание. Как только функцию активируют, наушники OPPO Enco Free2 адаптируют алгоритм шумоподавления к структуре слухового прохода пользователя. Нет двух одинаковых ушей, поэтому решение, связанное с шумоподавлением, не может быть универсальным.



Трехъядерный чип ANC, который специализируется на обработке большого объема данных, обеспечивает наушникам OPPO Enco Free2 диапазон шумоподавления до 42 дБ. Это самый высокий показатель в категории подобных наушников. Благодаря гибридному ANC, Transparency mode (режиму прозрачности), который можно быстро переключать, и другим настройкам OPPO Enco Free2 предлагают пользователям шумоподавление нового поколения.



Персонализированное шумоподавление — не единственная функция, которой могут похвастаться наушники OPPO Enco Free2. Они предлагают также индивидуальный усилитель звука — интеллектуальную функцию, обеспечивающую кастомизированное удовольствие от звучания.



Наушники OPPO Enco Free2 осуществят тест, чтобы оценить чувствительность слуха пользователя. А потом предложат алгоритм компенсации звука, адаптированный к вашему слуху. Независимо от частоты звука наушники OPPO Enco Free2 гарантируют кристально чистое звучание с улавливанием мельчайших деталей.

Недавно OPPO представила миру наушники OPPO Enco X, созданные в сотрудничестве с датским аудиогигантом Dynaudio. Благодаря качественному звуку, похожему на Hi-Fi, OPPO Enco X получили высокую оценку как СМИ, так и пользователей. А кое-кто даже назвал гаджет образцом нового звукового стандарта для TWS наушников.OPPO снова объединила усилия с Dynaudio — на этот раз чтобы вместе создать настройки для OPPO Enco Free2 и представить пользователям настоящее естественное звучание. Новые наушники, оснащенные общесистемной технологией компенсации качества звука, 10-миллиметровыми динамическими драйверами и поддержкой аудиоформатов высокой четкости, а именно усовершенствованным аудиокодированием (AAC) и кодеком (SBC), призваны воссоздать атмосферу каждой песни.Чтобы пользователи могли наслаждаться качественными голосовыми звонками, наушники OPPO Enco Free2 оснащены функцией шумоподавления с тройным микрофоном. Благодаря особому дизайну лучше слышен человеческий голос, а шум окружающей среды стихает. Эта технология особенно эффективна против шума ветра и громкого окружения. Поэтому вы можете разговаривать с кем угодно, где бы вы ни были.OPPO Enco Free2 представлены в белом и черном цвете, а дизайн гаджета существенно улучшен. Он не только радует глаз, но и невероятно комфортен для ушей.

Зарядный кейс для наушников OPPO Enco Free2 имеет такую же форму морского камня, как и наушники OPPO Enco X. Благодаря оптимизированному дизайну кейс удобно размещается в руке. А крышка не только легко открывается, но и переливается на свету великолепным градиентом.

Что касается расположения в ушах, то размер и форма OPPO Enco Free2 отрегулированы так, чтобы вы чувствовали только комфорт. Еще у наушников есть блестящее покрытие, которое придает им изысканности. Кроме того, участок сенсорного управления приобрел тактильный, геометрический дизайн, позволяющий управлять гаджетом интуитивно. Мы усовершенствовали каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться удобством пользования без компромиссов.



В OPPO Enco Free2 технология передачи и время автономной работы практически достигают флагманского уровня. Оснащенные Bluetooth 5.2 с низкой задержкой, наушники обеспечивают пользователям синхронизированные аудиовизуальные средства во время игр. Что касается времени автономной работы, то с зарядным кейсом OPPO Enco Free2 прослужат до 30 часов. Также с наушниками совместима быстрая зарядка, позволяющая оперативно зарядить гаджет, даже когда времени в обрез. Благодаря защите от пыли и влаги стандарта IP54 наушниками можно смело пользоваться даже во время самых интенсивных занятий в тренажерном зале. С помощью этих и других удобных функций, таких как быстрое подключение, сенсорные элементы управления и голосовые помощники, OPPO Enco Free2 действительно выводят удобство пользования на новый уровень.



В Украине ОРРО Enco Free2 доступны в двух цветах, черном и белом, на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и других.

С 26 июля по 15 августа 2021 года покупайте ОРРО Enco Free2 по акционной цене, приуроченной к старту продаж гаджета в Украине, — всего за 2599 грн вместо обычных 2999 грн.