Беспроводные наушники OPPO Enco Buds снабжены активным шумоподавлением

Китайская компания OPPO анонсировала полностью беспроводные наушники (TWS) погружного типа Enco Buds, приобрести которые можно по ориентировочной цене 30–35 долларов США в белом и голубом вариантах цветового исполнения.
Модули-вкладыши оснащены 8-миллиметровыми излучателями; заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Связь со смартфоном осуществляется посредством Bluetooth 5.2 в радиусе 10 метров.
Новинка снабжена системой активного шумоподавления. Сертификация IP54 означает защиту от влаги и пыли. Зарядный футляр имеет размеры 67,0 × 40,4 × 27,2 мм, наушники — 22,2 × 19,6 × 22,7 мм.
Общее время автономной работы с учётом промежуточных подзарядок от футляра достигает 24 часов. Для восполнения запаса энергии последнего служит симметричный разъём USB Type-C.
Среди прочего упомянуты функции интеллектуального управления звонками. Продажи наушников уже начались.
По оценкам Canalys, в прошлом году в мире было реализовано 432 млн беспроводных наушников разных типов, включая накладные и погружные модели. Доля TWS-изделий в общем объёме рынка достигла 59 %.
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