Беспроводные наушники OPPO Enco Buds снабжены активным шумоподавлением

21 апреля 2021, 9:45

Китайская компания OPPO анонсировала полностью беспроводные наушники (TWS) погружного типа Enco Buds, приобрести которые можно по ориентировочной цене 30–35 долларов США в белом и голубом вариантах цветового исполнения.