OPPO AED Украина дарят беспроводные наушники OPPO Enco W31

15 мая 2020, 13:15

OPPO AED Украина объявили, что подарят инновационные беспроводные наушники OPPO Enco W31 каждому, кто приобретет смартфон Орро Reno3 в период с 15 по 24 мая 2020 года.

Смартфон OPPO Reno3 Смартфон OPPO Reno3 создан на базе абсолютно новой операционной системы ColorOS 7. Он объединяет современные технологические достижения OPPO в дизайне фронтальной 44-мегапиксельной камеры и открывает новые возможности мобильной фотографии.

Изящный и мощный Reno3 стал тоньше и легче предыдущих моделей. Оборудованный 6,4-дюймовым гибким АМOLED-экраном, новым ультратонким светочувствительным подэкранним модулем отпечатков пальцев, смартфон имеет толщину корпуса всего 7,9 мм и весит лишь 171г.



Основная камера OPPO Reno3 состоит из четырех элементов: основная камера на 48Mп, телеобъектив на 13Мп, 8Мп ультра-широкоугольная камера и 2Мп черно-белый модуль. Фронтальная камера на 4Мп поможет сделать впечатляющие селфи со сверхвысоким разрешением.



8 Гб RAM и 128 Гб ROM, 48Мп основная камера, 44Мп фронтальная камера. Цвета корпуса: Лунный Черный и Звездный Синий.

Цена в магазинах официальных партнеров: 11999 грн.

Беспроводные наушники OPPO Enco W31 используют бинауральную передачу данных по каналу Bluetooth с низкой задержкой и совместимы с большинством смартфонов. Благодаря эргономичному дизайну, они удобно и безопасно располагаются в ушах, имеют высокую устойчивость к влаге и пыли, идеально подходят даже самым активным пользователям.



В наушниках OPPO Enco W31 используется двойной композитный термопластик (TPU) и графеновые диафрагмы для улучшения частотных характеристик. Доступны два режима звука: для классической и поп-музыки — режим баланс, который выравнивает звук в частотном диапазоне; а для года и электронной танцевальной музыки — басовый режим, усиливающий низкие частоты.



Ищите в магазинах официальных партнеров. Доступные цвета — черный и белый. Цена — 1999 грн.



Акция «Купи новый Орро Reno3 и получи наушники Enco W31 в подарок!» продлится в магазинах официальных партнеров OPPO: Comfy, Eldorado, Фокстрот, на сайте Rozetka и т.д. с 15 по 24 мая.