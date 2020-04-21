Орро AED Ukraine открыла предзаказ на ультратонкие смартфоны Орро Reno3

21 апреля 2020, 10:45

Компания OPPO объявляет о старте предзаказов на смартфоны OPPO Reno3 и OPPO Reno3 Pro.

OPPO Reno3 серия — это ультратонкие смартфоны, созданные на базе абсолютно новой операционной системы ColorOS 7, оснащенные Quad камерами и АМOLED-дисплеями с диагональю 6,5 дюйма. OPPO Reno3 серия имеет повышенную производительность и экономно расходует энергию, долго работает и быстро заряжается, а главное — делает более, чем четкие снимки при любом освещении.

Предзаказ по специальным ценам можно оформить онлайн с 17 апреля по 3 мая 2020 в интернет-магазинах Comfy, Eldorado, Фокстрот, на сайте Розетка и в других официальных партнеров.

Технические характеристики и цены:

OPPO Reno3 Pro: 12 Гб RAM и 256 Гб ROM, 48Мп квадрокамера, 32МПа фронтальная камера; изогнутый экран с частотой обновления 90 Гц, 20Х цифровой зум, ультраширокоугольный камера, Ультрастабилизация видео 2.0; цвет: Лунный черный; Операционная система: ColorOS 7, based on Android 10; Процессор: Qualcomm SDM765G



Розничная цена: 17 999 грн

Цена по предзаказу: 14 999 грн



OPPO Reno3: 8 Гб RAM и 128 Гб ROM, 48Мп основная камера, 44Мп фронтальная камера с Ultra Night режимом; Цвет: Лунный черный, Звездный синий; Операционная система: ColorOS 7; Процессор: MTK P90



Розничная цена: 11 999 грн

Цена по предзаказу: 9 999 грн