OPPO представляет глобальную версию ColorOS 12

13 октября 2021, 12:15

ОРРО представляет новую версию операционной системы по всему миру. Чтобы предоставить пользователям безупречный опыт, ColorOS 12 предлагает совершенно новый инклюзивный интерфейс, более плавную работу и множество функций, которые помогают повысить производительность в повседневной жизни, а также достичь баланса между работой и личной жизнью.



OPPO официально запускает общедоступную бета-версию ColorOS 12, становясь одним из первых OEM-производителей, предлагающих смартфоны на базе Android 12. Во главе очереди на обновление стоит смартфон ОРРО Find X3 Pro, который будет доступен в Индонезии, Таиланде и Малайзии. А в ближайшие месяцы OPPO введет новую версию для других моделей и в большем количестве регионов и стран.

Бренд ОРРО представлен в 68 странах и насчитывает более 440 млн пользователей. Разработчики новой версии ColorOS решили уделить особое внимание инклюзивности, сделав ее главной темой. Отвечая концепции OPPO Infinite Design («Бесконечный дизайн»), предусматривающей легкий, изящный и разнообразный дизайн, который легко кастомизируется, новая ОС одновременно обеспечивает более инклюзивный опыт. Интерфейс представлен более плавными иконками, анимацией и информационной структурой, которая адаптируется к разным языкам и культурам, а также к разным форматам смартфонов.



Предоставление пользователям бесперебойного и безупречного опыта лежит в основе исследований, разработок и инноваций OPPO. В новой ColorOS 12 сочетаются комфорт и выносливость. Благодаря значительным усилиям команды ОРРО по оптимизации ColorOS 12 достигла немалых успехов в устранении лагов и задержек, вызванных длительным использованием гаджета, особенно с точки зрения антифрагментации и интеллектуального распределения ресурсов. Коэффициент старения системы за три года снизился на 2,75 %. Кроме того, удалось уменьшить загруженность памяти на 30 %, а разрядку батареи — на 20 %.

Учитывая визуальную интуицию пользователей, Quantum Animation Engine применяет более 300 улучшенных анимаций, чтобы анимационные эффекты выглядели реалистично. Благодаря более естественным и плавным анимациям общий опыт пользования становится интуитивно понятным для человеческого мозга.

Практические функции, такие как PC Connect, 3-Finger Translate («Перевод тремя пальцами») на базе Google Lens, FlexDrop и Phone Manager, дают пользователям ColorOS 12 возможность оставаться продуктивными при любом сценарии использования.



OPPO внимательно изучает отзывы пользователей и в ColorOS отдает предпочтение конфиденциальности. ColorOS 12 оснащена всеми улучшенными функциями безопасности и конфиденциальности Android 12, такими как Privacy Dashboards («Информационные панели конфиденциальности»), Approximate Location Sharing («Приблизительный доступ к геоданным») и Microphone and Camera Indicators («Индикаторы микрофона и камеры»). Это позволяет владельцам смартфонов быть хозяевами своей персональной информации и пользоваться четкими визуализированными меню и кнопками. Кроме того, в ColorOS 12 сохранили уже знакомые и полюбившиеся функции, разработанные командой OPPO, такие как Private System («Частная система»), Private Safe («Частный сейф»), App Lock ( «Блокировка приложений») и др.

Осознавая, что конфиденциальность для пользователей означает также сохранение прозрачности, OPPO улучшила соответствие данных путем хранения и обработки. Благодаря серверам, расположенным в нескольких локациях по всему миру, компания гарантирует, что данные пользователей останутся на соседних серверах, которые будут хранить их в нешироком текстовом формате и передавать по собственному протоколу.

Имея сертификаты конфиденциальности авторитетных организаций, таких как ePrivacy и ISO27001, OPPO привлекает стороннего супервизора в сфере безопасности данных, чтобы обеспечить соблюдение повседневных процессов.



Как Android 12 учитывала тенденцию ColorOS к кастомизации, так и ColorOS использовала множество стандартных функций Android. Таким образом ОРРО демонстрирует, что разделяет ценности здорового партнерства с Android и способствует формированию культуры открытости и технологического обмена для улучшения обеих платформ. Например, функцию, подобную Wallpaper-based Theming system («Темы на основе обоев») в Material You, пользователи уже могли встретить в предыдущих версиях ColorOS. Еще один замечательный пример обмена между компаниями — App Cloner («Клонирование приложений») от ColorOS, которое теперь есть и в Android 12.



ColorOS от OPPO стремится стать более удобной операционной системой для разработчиков Android. В дополнение к бесплатным пакетам SDK для камер, предлагающим поразительные возможности съемки, такие как Ultra Steady Video Shooting («Ультрастабильная видеосъемка»), HDR, Super Wide-Angle («Сверхширокоугольная съемка») и другие, OPPO также совершенствует свою функцию HyperBoost и Color Vision Enhancement («Улучшение восприятия цветов»). Таким образом бренд помогает разработчикам приложений Android и улучшает экосистему Android.

Сегодня OPPO выпустит публичную бета-версию ColorOS 12 в Индонезии, Таиланде и Малайзии на Find X3 Pro 5G. Затем развертывание будет происходить в других странах и на дополнительных устройствах в течение 2021–2022 годов. Компания стремится внедрить ColorOS 12 для более чем 110 моделей и 150 млн пользователей.

Компания впервые объявляет большую политику обновления. В частности, она касается устройств OPPO, выпускающихся с 2019 года. Производитель гарантирует три основные обновления Android для флагманских моделей Find X серии, два обновления Android для серий Reno/F/K и для некоторых моделей A серии, а также одно обновление для моделей A серии с маленьким объемом памяти. Кроме того, ожидаем четыре года регулярных обновлений безопасности для серии Find X и три года — для Reno/F/K и A серий.