Новые ОPPO Reno3 уже в Украине

3 апреля 2020, 9:45

OPPO официально представили новую Reno3 серию в Украине. Созданный на базе абсолютно новой операционной системы ColorOS 7 и объединивший новейшие технологические достижения OPPO в дизайне фронтальной 44-мегапиксельной Quad-камеры, Reno3 призван возглавить новый тренд мобильной фотографии и переосмыслить опыт фотосъемки со смартфонов.

После презентации 5G-версии в Китае, OPPO решили представить Reno3 на международной арене, разработав серию в соответствии с потребностями локальных рынков в разных странах, в том числе и в Украине.

"С момента выхода на мировой рынок в 2009 году, OPPO остается верным своей основной миссии — быть "глобальным брендом, который понимает локальные потребности". Запуск Reno3 серии это доказывает. Мы всегда ставили наших клиентов на первый план во всем, что делаем. Мы верим, что Reno3 и Reno3 Pro станут незаменимыми гаджетами для повседневной жизни наших потребителей", — отметила директор по продажам ОPPO в Украине, Карина Кирпичева.



Фотосъемка — это ключевой фокус и сильная сторона технологий OPPO. Reno3 серия унаследовала исследования и разработки в области видеофонов от Reno2 и теперь представляет совершенно новый режим Ultra Steady Video 2.0, который сочетает в себе OIS (оптическую стабилизацию изображения) и EIS (электронную стабилизацию изображения). В то же время Reno3 Pro имеет широкоугольный режим стабилизации для получения более широкого угла обзора— на 87% большего, чем в обычном режиме. Reno3 Pro обеспечит четкие изображения, независимо от того, находитесь вы в помещении или на улице.

Кроме того, OPPO Reno3 Pro имеет функцию видео-боке для создания невероятных видеопортретов, видеозум и удобный редактор для видео. SoLoop — это программное обеспечение для интеллектуального редактирования видеороликов на смартфоне Reno3 Pro с фильтрами, музыкой и анимацией. Вместе с экраном 90 Гц это дарит пользователям захватывающий опыт видеосъемки.

Основная камера OPPO Reno3 Pro состоит из четырех элементов: основная камера на 48Mп, телеобъектив на 13Мп, 8Мп ультра-широкоугольная камера и 2Мп черно-белый модуль. Основная камера оснащена сенсором Sony IMX586 с OIS, эффект изображения которого улучшается благодаря новому ISP алгоритму.



OPPO Reno3 Pro имеет самый высокий в отрасли пиксельный модуль фронтальной камеры, 32-мегапиксельную ультра-четкую камеру. Распознавая цвет кожи и уровень освещения при съемке автопортретов, функция портретной бьютификации 2.0 призвана сделать селфи четкими и красивыми.

Для лучшего просмотра фотографий и видеозаписей яркость 90 Гц экрана в модели Reno3 Pro увеличивается на 14% — до 800nit, а максимальная яркость — до 1100nit. Максимальная частота дискретизации до 180 Гц позволяет пользователям играть в игры плавным прикосновением, удовлетворяя требования во всех сценариях применения. Также экран Reno3 Pro прошел глобальную сертификацию защиты глаз TÜV Rheinland и сертификацию HDR10+.OPPO всегда был впереди в том, что касается внедрения технологий и инноваций в мобильную фотосъемку. Reno3 серия создана, чтобы бросить вызов любым условиям освещения и предоставить фото и видео чрезвычайного качества.

Впервые OPPO внедрили Ultra Night режим во фронтальных камерах. Ultra Night Selfie режим гарантирует четкость и яркость лица при слабом освещении или ночью.

Кроме того, с Ultra Dark режимом на основной камере гораздо проще фотографировать в темноте. Когда окружающее освещение менее 1 lux, Ultra Dark режим включается автоматически, чтобы помочь снимать детали, которые не видны человеческому глазу. Используя NPU, Ultra Dark режим ускоряет алгоритм AI, бросая вызов съемке в "сложных" условиях — таких, как плохо освещенные помещения и улицы ночью. Отныне они будут идеально воспроизведены!

Что касается видеосъемки в Reno3 серии, то Ultra Steady Video режим превратился в Ultra Steady Video 2.0 с двумя режимами для экстремальных и обычных условий съемки. Четко улавливать детали при любых условиях съемки удается благодаря электронной стабилизации изображения (EIS). Таким образом удается уменьшить тряску, а плавность и качество изображения значительно улучшаются, ведь Ultra Steady Video 2.0 повышает стабильность съемки и минимизирует влияние на четкость для сохранения аутентичного визуального эффекта.

С функцией видео-боке, видеозумом и AI-режимом бьютификации, Reno3 серия стимулирует пользователей проявлять воображение, легко создавая видео кинематографического качества. Soloop, умный видеоредактор, оценят даже начинающие пользователи, которые теперь смогут уверенно записывать жизненные видеоистории.



Основная идея обновленного дизайна Reno — тонкость. С этой целью OPPO обновил модули камеры, экрана и отпечатка пальцев. Соотношение экрана к корпусу в Reno3 Pro составляет 92,1% — это 6,5-дюймов закругленного OLED-экрана. Он на 0,3 мм тоньше и на 10 г легче, чем предыдущая версия. Кроме того, Reno3 Pro оборудован новым ультратонким светочувствительным подэкранным модулем отпечатков пальцев, за счет чего толщину модуля уменьшилась с 2,95 мм до 0,266 мм. Как результат, OPPO Reno3 Pro имеет толщину корпуса всего 7,7 мм и весит лишь 171 г.

Новая OPPO Reno3 серия демонстрирует новое отношение компании к цветовой составляющей — градиент цветов превратился в градиент текстуры. В Украине Reno3 Pro представлен в цвете Лунный Черный, а Reno3 в двух цветах — Лунный Черный и Звездный Синий.

На создание цветов Reno3 серии OPPO вдохновило ночное небо Северной Европы — так Звездный Синий воспроизводит цвета Северного сияния. Цвета меняются от синего, зеленого до фиолетового, придавая ощущение таинственных сил природы. Лунный Черный — это оттенок света на небе, который подчеркивает красоту звездной ночи.



В дизайне Reno3 серии инновации удачно сочетаются с наследием марки OPPO, которая всегда относилась к вопросам эстетики с особым вниманием.



Производительность Reno3 Pro значительно улучшилась. Reno3 Pro имеет 12 Гб RAM и до 256 Гб ROM. Что касается программного обеспечения, Reno3 Pro поставляется с новой системой ColorOS 7. Reno3 Pro может адаптироваться к различным сценариям использования, при этом защищая глаза благодаря умной подсветке и функции темного режима.

С ColorOS 7 Reno3 серия предлагает улучшенные игровые условия, что обеспечивает полное погружение в виртуальный мир. Hyper Boost сокращает отставание и запускает игры быстрее и легче благодаря сенсорной оптимизации и оптимизации частоты кадров. Оптимизация соприкосновения увеличивает частоту сенсорного сканирования, уменьшая лишние процессы и обеспечивая сверхбыструю реакцию сенсора даже при низком заряде. ColorOS 7 также перераспределяет системные ресурсы путем выявления и прогнозирования сценариев для оптимизации частоты кадров, благодаря чему даже "тяжелые" игры работают более плавно и легко. Кроме того, с помощью алгоритма Elevoc, Reno3 серия помогает устранять эхо, которое возникало ранее в голосовых чатах во время игр, когда игроки находились слишком близко друг к другу.

Самое главное, на украинском рынке дебютирует разработанная OPPO технология — OPPO Screen Image. Эта технология эффективно повысит качество изображения, к тому же, это еще и первое в отрасли программное обеспечение для оптимизации визуальных эффектов для коротких видеороликов. С помощью Dolby Atmos® & Hi-Res Audio, Reno3 серия позволяет пользователям наслаждаться качественным аудио при любых условиях.

Новый ColorOS 7 также представляет ряд потрясающих визуальных эффектов. Управляемый концепцией Infinite Design, ColorOS 7 стал более изящным и молодежным, он дает пользователям больше контроля над своими телефонами — к тому же, контроля простого, интуитивного. Новый ColorOS 7 имеет темный режим, который не только уменьшает расход аккумулятора, но и значительно более безопасный для глаз.

В Reno3 серии также есть несколько специальных функций, например, Multi-User режим, который позволяет подключать несколько профилей пользователей.

Reno3 серия завоевала широкую приверженность мировых пользователей своей удивительной производительностью. Новая серия также отмечена многими известными международными организациями:

Reno3 Pro:

• Сертификация дисплея TÜV Rheinland: Экран гарантирует заботу о глазах мирового класса. Модернизированные технологии низкой яркости, отсутствие миганий и низкий уровень излучения синего света обеспечивают тщательную заботу о глазах, даже в самых темных условиях.

• Безопасная система быстрой зарядки TÜV Rheinland: Оснащенный 30 Вт быстрой зарядкой VOOC 4.0, Reno3 Pro предлагает пользователю еще более высокую скорость зарядки (50% заряда аккумулятора за 20 минут).

• Сертификация Netflix HD: Видео высокого качества с разрешением 1080p доступны с помощью приложения Netflix на Reno3 серии.

• Dolby Atmos и Hi-Res Audio: Окунитесь в лучший мировой опыт прослушивания аудио с помощью Dolby Certified и Hi-Fi воспроизведения музыкальных файлов Hi-Res.



Reno3:

• Сертификация TÜV Rheinland. Низкое излучение синего света (Blue Light Certification): Такая сертификация мирового класса — это забота о глазах пользователей.

• Сертификации TÜV Rheinland. Ультра-безопасная и быстрая зарядка: Оснащенный 20 Вт быстрой зарядкой VOOC 4.0, Reno3 предлагает новый уровень безопасности. Reno3 полностью оправдывает свой известный слоган, о чем свидетельствует успешное прохождение теста TÜV Rheinland (2 часа телефонного разговора после 5 минут зарядки).

• Сертификация Netflix HD: Видео высокого качества с разрешением 1080p доступны с помощью приложения Netflix на Reno3 серии.

• Dolby Atmos и Hi-Res Audio: Окунитесь в лучший мировой опыт прослушивания аудио с помощью Dolby Certified и Hi-Fi воспроизведения музыкальных файлов Hi-Res.



OPPO Reno3 Pro 12 Гб RAM и 256 Гб ROM, 48Мп квадрокамера, 32Мп фронтальная камера

OPPO Reno3: 8 Гб RAM и 128 Гб ROM, 48Мп основная камера, 44Мп фронтальная камера.

Предзаказ на Reno3 серию в Украине начнется во второй половине апреля. Окончательные цены также будут объявлены ближе к старту продаж.