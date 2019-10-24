Официально в Украине: OPPO представила серию смартфонов Reno2

24 октября 2019, 10:15

Компания OPPO, мировой лидер на рынке смартфонов, провела в Киеве официальную презентацию бренда и представила в Украине новую серию смартфонов OPPO Reno2.

Четырёхмодульная камера с 5-кратным гибридным и 20-кратным цифровым зумом, режим Ultra Dark для ультрачётких снимков ночью даже в условиях почти полного отсутствия света, суперстабильная видеосъемка на ходу благодаря режиму Ultra Steady Video, а также быстрая и безопасная технология подзарядки VOOC Flash Charge 3.0 с батареей на 4000 мА/ч — новые модели OPPO Reno2 и Reno2 Z перевернут представление о творческих возможностях пользователей, пряча в себе

массу характеристик для улучшения качества фотографий и чрезвычайный пользовательский опыт.

В течение последних десяти лет OPPO фокусировала своё внимание на производстве камерофонов, разрабатывая прорывные технологии в сфере мобильной фотографии. Сегодня OPPO входит в топ-5 брендов на рынке смартфонов в мире и предоставляет отличные возможности для фотосъемки смартфоном более 200 миллионам людей по всему миру. Компания представлена ​​более чем в 40 странах и регионах мира, а над разработками инноваций работают специалисты собственных 6 научно-исследовательских институтов и 4 научно-исследовательских центров, расположенных в разных странах, а также Международный центр дизайна в Лондоне. OPPO принадлежит 370 патентов на технологии, связанные с искусственным интеллектом, а также более 20 тысяч патентов на различные смартфоны.

«Всего за год смартфоны OPPO появились у пользователей десяти стран Европы. Сегодня Украина стала первой среди следующих четырех европейских стран вместе с Германией, Португалией и Бельгией, куда бренд сделает свой шаг уже в 2020 году. Этот успех обусловлен нашими приоритетами: инновации, дизайн и пользователи, — рассказал Генеральный директор OPPO в Украине Генри Ван (Henry Wang). — Сверхсовременные камеры новой серии OPPO Reno2 демонстрируют превосходные результаты в ряде сценариев съемки — от панорамных ландшафтов до узких переулков, от солнечных пляжей до темных, безлунных ночей. С новыми Reno2 вы сумеете увидеть недостижимое».

«Ориентируясь на положительный опыт наших коллег в других странах, мы планируем достичь наилучших результатов на рынке. Но прежде всего мы хотим дать возможность потребителям получить пользовательский опыт, который превзойдет их ожидания. Это касается и времени использования смартфона без подзарядки, и качества съемки фото и видео, легкости обработки фото- и видеоконтента, послепродажного обслуживания. Мы хотим, чтобы наши пользователи рекомендовали ОРРО своим знакомым, — отметила Карина Кирпичева, директор по продажам OPPO Украина. — Мы также очень ценим наших партнеров, их веру в нас и готовность строить долгосрочные партнерские отношения с нами. Со своей стороны, мы делаем все для поддержки продаж, и в следующем году мы планируем расширить представленность ОРРО, чтобы быть ближе к пользователям».

Новые модели серии OPPO Reno2 значительно расширяют возможности мобильной фотографии и имеют всё необходимое для творческого самовыражения пользователей:

Зум. Три из четырёх объектива с переменным фокусным расстоянием работают в унисон для создания уникального эффекта 5-кратного гибридного зума/20-кратного цифрового зума.

Четкость изображений. Fusion Imaging Technology плавно увеличивает масштаб, что позволяет получить чёткие, высококачественные изображения на большом расстоянии.

Качественные фото при недостаточном освещении и в темноте. Основная камера на 48МП с системой оптической стабилизации изображения Optical Image Stabilization, апертурой F1.7 и 1,5-дюймовым сенсором с технологией Quad Bayer гарантируют лучшие результаты при недостаточном освещении. Ночной режим Ultra Dark может похвастаться полным набором ночных сцен благодаря мощному NPU-ускорению и точно настроенным алгоритмам OPPO. Искусственный интеллект NPU позволяет освещать объекты ночью и получать оптимальную яркость изображения.

Стабильность видеосъемки. Ведущая технология OPPO Ultra Steady Video Mode компенсирует дрожание рук при съемке и позволяет снимать видео со стабильным изображением во время бега, катания на лыжах, скейтборде, велосипеде и т.д.



OPPO Reno2 выполнен в цвете Twilight Mist, который навеян красотой природы. С помощью сложных технологий изготовления глубокие оттенки сочетаются с неоновыми деталями, создавая изящный радужный цвет, переливающийся при разном освещении.

Также смартфоны серии Reno2 отличаются продуманным монолитным обтекаемым корпусом. Такой диапазон цветов и динамическая эстетика отличают их от смартфонов серии Reno, которые имели более сдержанный, статический дизайн. Задние камеры скрыты под задней крышкой, которая выполнена из прочного стекла Corning Gorilla пятого поколения.

Смартфоны Reno2 и Reno2 Z имеют 6,5-дюймовые экраны, изготовленные из прочного стекла Corning Gorilla Glass шестого и пятого поколения и высокий показатель соотношения размеров экрана к корпусу (93,1% и 91,1% соответственно). Усовершенствованный дисплей Reno2 гарантирует достаточную яркость на солнце, что увеличивает эксплуатационный ресурс дисплея на 50% и уменьшает потребление энергии на 6%.

Reno2 имеет выдвижную камеру в виде акульего плавника, которая делает чрезвычайно четкие снимки с задней подсветкой, и совершенно новый режим интеллектуальной коррекции изображения AI Beauty. Модель Reno2 Z имеет выдвижную фронтальную камеру на 16 МП с функцией Atmosphere Light.



Смартфоны серии Reno2 имеют пятизвёздочный сертификат геймерских характеристик от TUV Rheinland и порадуют игроманов благодаря своим оптимизированным технологиям:

Touch Boost 2.0 анализирует касания и уменьшает время отклика экрана;

Frame Boost 2.0 анализирует состояние работы телефона с целью оптимизации изображения во время игры, а также распределяет ресурсы с целью избегания перегрева телефона и экономии заряда аккумулятора;

Game Space совместно руководит игровыми приложениями, чтобы пользователи меньше отвлекались и больше погружались в игровой процесс с эффектом присутствия.

OPPO также позаботились о видеоконтенте для обеспечения эффекта присутствия благодаря высококачественному экрану смартфонов серии Reno2, технологиям Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Смартфоны OPPO Reno2 получили быструю и безопасную технологию подзарядки VOOC Flash Charge 3.0, которая позволяет значительно сократить последние 10% времени подзарядки и удвоить скорость непрерывной зарядки. VOOC Flash Charge 3.0 сочетается с аккумулятором на 4000 мА/ч, гарантируя гораздо увеличенный ресурс аккумулятора.

Модель OPPO Reno2, доступные цвета: Luminous Black и Ocean Blue, оперативная память 8 Гб, встроенная память 256 Гб, появилась в продаже 25 октября 2019 в торговых сетях Фокстрот и Comfy по цене от 15999 гривен.

Модель OPPO Reno2 Z, доступные цвета: Luminous Black и Sky White, оперативная память 8 Гб, встроенная память 128 Гб, появилась в продаже 25 октября 2019 в торговых сетях Фокстрот и Comfy по цене от 11999 гривен.



