OPPO AED Ukraine презентовала новую А серию смартфонов

21 мая 2020, 11:15

OPPO презентовали в Украине смартфоны новой A серии, которую с нетерпением ждали поклонники бренда.

Запуск серии прошел в прямом эфире на официальной Instagram странице OPPO Ukraine. Формат презентации серии подчеркивает технологическую инновацинисть бренда и соответствие современным трендам. К запуску OPPO также представили AR-маски в Instagram с информацией о моделях. Новую серию представили национальный тренер OPPO AED Украина и популярная украинская исполнительница.

Новая серия смартфонов OPPO создана для молодых сердцем и душой пользователей с активной жизненной позицией. Cлоган серии — окунись в приключения — полностью резонирует с характером молодежи, которая отрицает любые границы. Это поколение стирает рубежи виртуального и реального мира. Смартфон для них — гораздо больше, чем средство связи. Они исследуют жизнь через пиксели экрана, через звук динамиков и возможности камеры. Новая серия смартфонов OPPO предоставляет им возможность окунуться в увлекательный виртуальный мир и почувствовать особый вкус мира реального.

OPPO А31 — безграничные возможности фото и видео по разумной цене. Смартфон с 12-ти нанометровым ядерным процессором MediaTek Helio P35, оснащенный 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. OPPO A31 также оборудован тройной 12-мегапиксельной камерой с отдельным 2МП макромодулем, позволяющей увеличивать даже мельчайшие детали и создавать потрясающие снимки. У устройства 6.5-дюймовый экран с функцией фильтрации вредного синего света. Кроме того, OPPO A31 может похвастаться мощным аккумулятором 4230 мАч, который позволяет смотреть HD-видео онлайн до 14 часов или играть в игры до 7 часов.

OPPO А91 — сверхмощность в сверхтонком корпусе. Модель OPPO А91 — это самый легкий (172 г) и одновременно самый мощный смартфон серии. Возможности высокоскоростной оперативной памяти смартфона обеспечивают лучшую производительность, а 128 ГБ встроенной предоставляет достаточно места для сохранения нужных файлов. OPPO A91 оснащен технологией быстрой зарядки VOOC Flash Charge 3.0, а также аккумулятором 4000 мАч. 48МП Quad-камера с комбинированной технологией 4-в-1 пикселя позволяет создавать сверхчеткие фотографии с поразительной детализацией, в том числе и в условиях слабого освещения. Возможности фото и видеосъемки усиливаются благодаря ультраширокому модулю в 119 °, функциям макрообъектива 3-8 см с автофокусировкой, а также AI-режиму для создания непревзойденных портретов.

OPPO А52 — доступная выносливость. Смартфон OPPO A52 на ColorOS 7.1 имеет 4 ГБ RAM, а также 64 ГБ ROM. Это идеальный спутник в повседневной жизни, который позволяет общаться, фотографировать, снимать видео, слушать музыку и играть в игры в течение целого дня благодаря мощному аккумулятору в 5000 мАч. Экран OPPO A52 имеет разрешение 1080 x 2400 пикселей. Смартфон оснащен фронтальной камерой в 8МП, а также 3D Quad-камерой для фиксирования ярких жизненных моментов и приключений.

OPPO А72 — новый уровень возможностей. Смартфон имеет 4 ГБ RAM, 128 ГБ ROM, а также сверхвыносливый аккумулятор в 5000 мАч, который открывает широкие возможности для пользователей. Вместе с невероятным FHD+ и 48МП АI Quad-камерой, OPPO A72 становится многофункциональным гаджетом, предлагая модные и динамические технологии, дизайн и опыт.

OPPO А12 — больше места, лучшая производительность. OPPO A12 создан на ColorOS 6.1, имеет 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM, 13 Мп двойную камеру, 4230 мАч аккумулятор и экран с функцией защиты глаз. Сочетание таких возможностей делает OPPO А12 желанным среди тех, кто предъявляет высокие требования к своему идеальному гаджету.

Модели новой А серии уже доступны для украинских пользователей на сайте ROZETKA и в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, KTC, Ringoo.



OPPO A31 представлен на украинском рынке в трех цветах, вдохновленных природой: Белая Фантазия, Мистический Черный, Озерный Зеленый. Цена — 4499 гривен.

Смартфон OPPO А91 доступен в двух цветах — Молниеносный Черный и Пылающий Синий. Цена — 9999 гривен.

OPPO A72 можно приобрести в трех удивительных цветах: Сумеречный Черный, Сияющий Белый и Пурпурная Зоря по цене 7999 гривен.

OPPO A52 по цене 5999 гривен доступен в цветах Сумеречный Черный и Родниковый Белый.