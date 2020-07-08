OPPO объявила "суперцену" на смартфон OPPO А91

8 июля 2020, 12:15

OPPO AED Украина объявили суперцену на одну из самых популярных моделей А серии — ОРРО А91.

Этот смартфон призван предоставить пользователям самые современные технологии в повседневном пользовании, расширить представление о функциях фото и видеосъемки, а также вывести возможности А Серии ОРРО на новый уровень.



Характеристики OPPO А91:



• Ультратонкий дизайн. Самый легкий смартфон А серии ОРРО

• Подэкранный сканер отпечатка пальца

• FHD + дисплей с ультравысоким разрешением и защитой

• Интеллектуальная 48МП Quad-камера с ультраширокоугольным объективом

• Фото- и видео AI-бьютификация

• VOOC Flash Charge 3.0, 5-минутный заряд, 2-часовой разговор

• 128 ГБ встроенной памяти предоставляют достаточно места для хранения нужных файлов



Обычная цена 9999 гривен — акционная цена 8999 гривен



Главная особенность OPPO A91 — это лучшие функции, интегрированные в утонченный корпус. Новый смартфон является самым легким и одновременно самым мощным среди тех, что предлагает A Серия от ОРРО. Корпус смартфона на 14% тоньше и на 12% легче, благодаря чему он стал еще более эргономичным.

Высокоскоростная оперативная память OPPO A91 обеспечивает лучшую производительность, а большой объем встроенной памяти (128 Гб) предоставляет достаточно места для хранения нужных документов и медиафайлов. При сверхмощности производительность не страдает, и за это TÜV Rheinland наградили смартфон сертификатом высокой производительности.

OPPO A91 оснащен VOOC Flash Charge 3.0 и большим 4000 мАч аккумулятором, что позволяет активно пользоваться смартфоном в течение целого дня и быстро заряжать его. Так, только 5 минут подзарядки дают возможность разговаривать 2 часа подряд.



Мощность OPPO A91 обязательно оценят и геймеры. Смартфон оснащен Game Boost 2.0, которая изучает производительность телефона и ликвидирует проблемы с задержкой и управлением. Кроме того, для лучшего опыта гейминга работает сенсорный контроль и скорость обновления, готовые обеспечить более плавную работу.



OPPO A91 оснащен FHD + AMOLED экраном с разрешением 2400x1080, при этом технология DC Dimming 2.0 защищает зрение при просмотре видео в условиях слабой освещенности. Еще одна чрезвычайно полезная особенность OPPO A91 — это стекло Gorilla Glass 5, которое обеспечивает надежную защиту от падений. Так, тесты прочности стекла прошли 80% экранов, выдержав падение с 1,6-метровой высоты.



Подэкранный сканер отпечатка пальца позволяет разблокировать телефон быстрее и безопаснее, всего лишь за треть секунды. В то же время сверхчувствительный к деталям датчик OPPO A91 использует специальный фильтр, обеспечивая защиту от несанкционированных попыток входа.



Как и все смартфоны новой A Серии, OPPO A91 призван перевернуть представление о возможностях фотосъемки на смартфоне. Серия чрезвычайно популярна среди молодежи, а молодое поколение требует качественного визуального контента. OPPO A91 полностью удовлетворяет такие потребности. Смартфон оснащен 48МП Quad-камерой, сенсор которой использует комбинированную технологию 4-в-1 пикселя. Благодаря этому пользователи получают сверхчеткие фотографии с поразительной детализацией, в том числе и в условиях слабого освещения.

Ультраширокий угол съемки в 119° в прямом и переносном смысле расширяет возможности фотосъемки. Благодаря ему можно захватывать в кадре больше людей, делать потрясающие панорамные снимки природы, города, зданий. Обновили OPPO и функции макросъемки. OPPO А91 оснащен 3-8 см макрообъективом с автофокусировкой. Отныне капли росы на траве, красоту только что приготовленного пирожного или невероятный окрас крыльев бабочки можно будет зафиксировать в мельчайших деталях.



Кроме того, OPPO предложили еще больше функций для создания впечатляющих портретов. Благодаря функции AI-бьютификации, портретному HDR и эффекту боке удается подчеркнуть естественную красоту и цвет кожи — даже на групповых снимках. А для съемки в темное время в OPPO А91 есть функция «Ночной портрет», что заменяет целую команду специалистов по освещению.



Отвечая на требования к качеству видео, бренд также поработал над соответствующими функциями. Кроме детализации, правильного света и цветопередачи, OPPO А91 имеет еще функцию стабилизации видео, позволяющую снимать даже во время движения. Благодаря EIS (электронной стабилизации изображения) с интеллектуальной технологией и внутренним гироскопом, OPPO A91 делает возможной съемку без дрожания в самых разнообразных ситуациях.



Акционное предложение от OPPO AED Украина будет действовать с 6 июля по 19 июля 2020 года. Это прекрасная возможность получить ультрасовременный гаджет по приятной цене. Смартфон OPPO А91 представлен на украинском рынке в двух цветах — Черный и Синий.

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