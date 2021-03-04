Восемь гаджетов к 8 Марта с праздничными скидками от ОРРО

4 марта 2021, 9:45

Восьмое марта уже не за горами, а с ним и необходимость искать подарки женщинам.

Компания OPPO AED Украина позаботилась о том, чтобы вам не пришлось ломать голову над идеями, ведь надежная техника всегда желанный и актуальный подарок. Поэтому OPPO AED Украина объявили весенние скидки на самые популярные модели смартфонов и беспроводных TWS наушников.

Так, с 1 по 14 марта гиперфлагман ОРРО Find X2, который может похвастаться совершенным экраном с ультравысокой частотой обновления и широкоугольной тройной камерой Sony IMX586 48 Мп, будет стоить всего 24 999 грн вместо 29 999 грн. Ультратонкий и сверхпроизводительный ОРРО А91 можно будет купить за 7999 грн вместо 8499 грн. Отличным подарком станут также надежные TWS наушники с профессиональным звучанием и стильным дизайном. Бренд ОРРО не скупится на скидки: праздничная цена на мощные ОРРО W51 — 2499 грн вместо 2799 грн. Стильные OPPO W31 с технологией сверхнизкой задержки звука можно будет приобрести за 1799 грн вместо 1999 грн, а выносливые OPPO W11 — всего за 999 грн (старая цена — 1199 грн).

Праздничную цену получила и одна из самых популярных моделей бренда — OPPO А53. Продуктивный и быстрый смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и технологией быстрой зарядки мощностью 18 Вт, что позволяет почти непрерывно пользоваться любимыми приложениями, делать звонки и просматривать видео. Кроме того, ОРРО А53 — первый и единственный смартфон в своем ценовом сегменте, у которого есть дисплей с частотой обновления 90 Гц. С 1 по 8 марта OPPO А53 будет стоить 5555 грн вместо 5799 грн.



Также ОРРО AED Украина объявили скидки на совершенный ОРРО Reno4 Pro. Если ищете для подарка надежный гаджет со стильным дизайном и отличным пользовательским интерфейсом, ОРРО Reno4 Pro — идеальная находка. Эта модель с 90 Гц дисплеем порадует ваши зрительные и тактильные ощущения. А широко известная технология быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт заставит вас удивиться тому, насколько удобным и быстрым может быть процесс зарядки телефона. ОРРО Reno4 Pro будет стоить всего 12 999 грн вместо 17 999 грн. Но нужно спешить: на такой лакомый гаджет много желающих, а акция будет действовать только с 1 до 8 марта.

Кроме того, с 22 февраля по 31 марта действует праздничная цена на чрезвычайно лаконичный, легкий и стильный ОРРО Reno4 Litе. Этот смартфон — эксперт в сфере портретной фотографии и может похвастаться двойной фронтальной камерой с дополнительным эффектом боке для создания групповых селфи. Благодаря 6 портретным АІ модулям вы сможете снимать как настоящий профессионал. До конца марта этот стильный смартфон будет стоить всего 7999 грн вместо 11 999 грн.

Чтобы ближе познакомиться со всей линейкой гаджетов ОPPO, которые представлены в Украине, компания приглашает всех желающих посетить OPPO Experience Zones — бренд-зоны производителя по адресам в Киеве: ул. Степана Бандеры, 21, магазин «Фокстрот», и ул. Берковецкая, 6Д, магазин Eldorado. Пользователи смогут протестировать смартфоны, убедиться в их надежности и пообщаться с продакт-командой OPPO, которая продемонстрирует возможности гаджетов и ответит на вопросы клиентов.

Весенние скидки на гаджеты ОРРО будут действовать на сайтах и в магазинах партнеров Citrus, Comfy, Eldoradо, Rozetka, «Алло» и «Фокстрот».