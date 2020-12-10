ОPPO AED Украина объявила праздничные скидки на гаджеты

10 декабря 2020, 10:45

Новый год и Рождество стремительно приближаются, а значит, пора готовиться к праздничным каникулам.

ОРРО AED Украина заботятся об украинских потребителях и объявляют ценопад на ряд смартфонов и TWS наушников ОРРО, в том числе и на модели-бестселлеры. Праздничные цены начали действовать 7 декабря.



Накануне и в период праздников украинцы смогут приобрести по привлекательным ценам смартфоны популярной А серии.



Среди гаджетов, на которые будут действовать скидки, есть и ОРРО А53 с 4 RAM + 64 ROM. Созданный для плавной и продуктивной работы, он предлагает пользователям новое понимание скорости и открывает еще больше возможностей для развлечений. А мощный 5000 мАч аккумулятор в сочетании с быстрой 18 Вт зарядкой превращает ОРРО А53 в надежного помощника, который всегда рядом. ОРРО А53 будет стоить 4444 грн вместо 5555 грн до 3 января 2021 года.

Праздничная распродажа делает более доступной и модель ОРРО А52. Этот смартфон станет вашим спутником в будничных заботах и развлечениях. А благодаря 8 Мп фронтальной камере и тройной 3D Quad камере вы сможете легко фиксировать яркие жизненные моменты. И все это в комплекте с 5000 мАч аккумулятором. Новогодняя цена на ОРРО А52 — 4999 грн вместо 5999 грн.

Еще один замечательный новогодний подарок для вас или близких — ОРРО А72. Невероятный 1080 р NEO дисплей, мощный аккумулятор и 48 Мп АI Quad камера делают OPPO A72 многофункциональным гаджетом, который предлагает модные и динамичные технологии, дизайн и качественный пользовательский опыт. ОРРО А72 будет стоить 6555 грн вместо 7999 грн до 31 декабря 2020 года.Смелых, стильных и активных пользователей обязательно порадуют цены на новую ОРРО Reno4 серию, которая в Украине представлена смартфонами ОРРО Reno4 Pro и OPPO Reno4 Lite. Каждой модели есть чем вас удивить. ОРРО Reno4 Pro — это отличный пользовательский интерфейс, изогнутый 3D 90 Гц дисплей и сверхмощная 65 Вт SuperVOOC 2.0 зарядка в ультратонком корпусе. А тонкий и легкий ОРРО Reno4 Lite — идеальный гаджет для создания яркого фото- и видеоконтента, который поможет раскрыть вашу креативность благодаря новейшим функциям камеры и инновационной технологии обработки изображений. В декабре цены на ОРРО Reno4 серию впечатляют: ОРРО Reno4 Pro стоит всего 15 555 грн (старая цена — 17 999 грн), ОРРО Reno4 Lite — 9999 грн (старая цена — 11 999 грн).

В этом году ОРРО AED Украина дарят праздничную скидку и на бестселлер ОРРО А91 — самый мощный и легкий смартфон из всей А серии. Возможности высокоскоростной оперативной памяти смартфона обеспечивают лучшую производительность, а 128 Гб встроенной предоставляют достаточно места для хранения нужных файлов. OPPO A91 оснащен технологией быстрой зарядки VOOC Flash Charge 3.0, а также аккумулятором 4025 мАч. 48 Мп Quad камера с комбинированной технологией «4-в-1 пикселе» позволяет создавать сверхчеткие фотографии с поразительной детализацией, в том числе в условиях слабого освещения. У вас есть отличная возможность приобрести ОРРО А91 по праздничной цене всего 6999 грн вместо 9999 грн с 14 по 27 декабря.



Новогодние скидки — отличная возможность наконец оценить профессиональное качество звука беспроводных TWS наушников от ОРРО. Бренд предлагает модели разных ценовых категорий: бюджетные ОРРО Enco W11, стильные ОРРО Enco W31, мощные ОРРО Enco W51.



Беспроводные наушники ОРРО Enco W51 оснащены функцией активного шумоподавления. Даже в оживленном окружении вас будут хорошо слышать во время разговора. А вам самим не придется увеличивать громкость, чтобы расслышать звук видео, музыки или игры. Праздничная цена наушников — 2499 грн вместо 2799 грн.

ОРРО Enco W31 комфортно располагаются в ушах. Это стильные и выносливые наушники: они позволяют активно слушать музыку и разговаривать по телефону до 4 часов. Приобрести гаджет в декабре можно за 1799 грн.

И наконец, самые доступные для украинских пользователей ОРРО Enco W11. Эти наушники предлагают потрясающий звук по умеренной цене, которая еще больше снижена в декабре. Теперь она составляет лишь 999 грн.Акционные модели смартфонов ОРРО, а также беспроводные наушники доступны для украинских пользователей на сайтах и в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, Rozetka, Citrus, Алло, KTC, Ringoo, F5, Vodafone и других.