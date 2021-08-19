Акция на гаджеты ОРРО: когда начало учебного года радует

19 августа 2021, 12:15

Фраза «пора в школу» больше не пугает, ведь старт учебного года — это период невероятных скидок на гаджеты.

Компания ОРРО AED Украина устраивает марафон скидок на любимые модели украинских пользователей, который продлится с 9 августа по 5 сентября. В акции принимают участие такие бестселлеры, как ОРРО A53 4/64 ГБ, ОРРО Reno5 Lite, ОРРО A54 4/64 ГБ, ОРРО A74, ОРРО A15s и флагман ОРРО FindX2. Для поклонников IoT-продукции бренда тоже есть отличные новости: по специальным ценам совсем скоро можно будет купить беспроводные наушники и ОРРО Band.

Бестселлер OPPO A53 может похвастаться IPS-дисплеем, который поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана до 120 Гц. Бесшовный Neo-дисплей превращает гаджет в стильный аксессуар. А еще ОРРО A53 оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, благодаря которому вы можете целый день пользоваться смартфоном без подзарядки.

Порадует владельцев ОРРО А53 и быстрая зарядка на 18 Вт. Меломаны оценят по достоинству специальную систему оптимизации звука Dirac, позволяющую наслаждаться любимой музыкой с 3D-звуком без посторонних шумов. А с тремя камерами (13 Мп основная камера, 2 Мп камера глубины и 2 Мп макрообъектив) можно делать профессиональные снимки даже в помещении с плохим освещением.

Обычная цена: 5799 грн. Акционная цена: 4555 грн с 9 по 29 августа.OPPO A54 может похвастаться красивым дизайном и незаурядными характеристиками, такими как 8-ядерный процессор MTK Helio P35, большой объем памяти (64 ГБ) и яркий 6,51-дюймовый HD+ LCD дисплей.Кроме того, ОРРО А54 оснащен мощным 5000 мАч аккумулятором и 18 Вт быстрой зарядкой. А еще — 13 Мп основной камерой, 2 Мп макромодулем, 2 Мп черно-белым модулем и 16 Мп селфи-камерой для непревзойденных портретов с эффектом боке. Гаджет также поддерживает съемку SLO-MO 90fps.От дизайна до функций безопасности ОРРО А54 дает вам именно то, что вы хотите получить от смартфона: высокое качество, удобство и готовность в любой момент приступить к выполнению задач.

Обычная цена: 5888 грн. Акционная цена: 4999 грн с 16 августа по 5 сентября.



ОРРО Reno5 Lite — это удовольствие от плавного дизайна, представленного 7,8 мм ультратонким корпусом весом всего 172 г с изогнутым 3D-дизайном задней панели. Смартфон оснащен технологией RAM+, которая позволяет самостоятельно регулировать объем добавленной памяти и увеличить RAM на + 5Гб.



Гаджет оснащен квадкамерой, состоящей из 48 Мп основного модуля, 8 Мп сверхширокоугольной камеры, 2 Мп макромодуля и 2 Мп монообъектива. Вишенка на торте — 32 Мп фронтальная AI камера.

Благодаря мощному 4310 мАч аккумулятору и технологии сверхбыстрой зарядки 30 Вт VOOC 4.0 смартфон OPPO Reno5 Lite целый день будет рядом, обеспечивая бесперебойную видеосъемку.

OPPO Reno5 Lite оснащен новейшими функциями для фото- и видеосъемки, такими как:

- Dual-View Video (видеосъемка двумя камерами);

- AI Color Portrait Video (АI цветное портретное видео);

- Monochrome Video (монохромное видео);

- Dynamic Bokeh (динамическое боке);

- Night Flare Portrait (портрет с ночной вспышкой);

- AI Color Portrait (цветной портрет);

- AI бьютификация 2.0;

- AI Scene Enhancement 2.0 (улучшение сцены).

Обычная цена: 9999 грн. Акционная цена: 8699 грн с 16 августа по 5 сентября.



ОРРО Enco Air — первые в мире TWS наушники, получившие сертификат высокой производительности с низкой задержкой от всемирно известной компании TÜV Rheinland. OPPO Enco Air весят всего 3,75 г и почти не ощущаются в ухе. А еще у наушников есть сертификат водонепроницаемости IPX4.

Наслаждайтесь любимыми треками 24 часа с кейсом и 4 часа без него. Профессиональный звук не испортит ни одну запись благодаря 12-миллиметровым драйверам с композитной титановой катушкой. Специально разработанный алгоритм бинауральной передачи звука отображает естественное звучание голоса, устраняя посторонний шум.

Обычная цена: 2222 грн. Акционная цена: 1799 грн с 9 по 29 августа.



Мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени позволяет владельцам фитнес-браслета OPPO Band контролировать свое состояние в любой момент и в любом месте. Даже в воде, на глубине до 50 метров. Датчик SpO2 следит за уровнем кислорода, а также контролирует фазы и качество сна. А большой яркий дисплей гаджета защищен 2.5D-стеклом, устойчивым к царапинам.

OPPO Band предлагает 12 режимов для тренировок и другие удобные функции для активной жизни. А его 1,1-дюймовый полноцветный AMOLED экран и минималистичный дизайн полностью соответствует философии дизайна OPPO.

Обычная цена: 1299 грн. Акционная цена: 999 грн с 16 августа по 5 сентября.

На этом заманчивые предложения не заканчиваются. OPPО AED Украина объявляет суперцены и на другие гаджеты-бестселлеры с 16 августа по 5 сентября:

- король продаж ОРРО A54: обычная цена — 6499 грн, акционная цена — 5555 грн;

- всегда надежный, всегда плавный ОРРО A74: обычная цена — 7777 грн, акционная цена — 6999 грн;

- TWS наушники ОРРО Enco W51 с кристально чистым звуком воспроизведения: обычная цена — 2799 грн, акционная цена — 2399 грн;

- TWS наушники с бинауральной передачей звука ОРРО Enco W11 и стильные OPPO Enco Buds: обычная цена — 1199 грн, акционная цена — 999 грн;

- новинка лета — TWS наушники ОРРО Enco Free2 — всего за 2999 грн.

А тем, кто не любит медлить с принятием решений, ОРРО предлагает еще три акционные модели гаджетов с 16 по 29 августа:

- смартфон ОРРО A15s: обычная цена — 4699 грн, акционная цена — 4444 грн;

- флагман ОРРО FindX2: обычная цена — 29999 грн, акционная цена — 24999 грн;

- TWS наушники ОРРО EncoX: обычная цена — 4999 грн, акционная цена — 4499 грн.

Успейте подготовиться к учебному году заранее. Купить гаджеты ОРРО, которые станут для вас незаменимыми помощниками и ассистентами, по выгодной цене можно на сайте ROZETKА, а также в сетях партнерских магазинов Citrus, Comfy, Eldorado, F5, KTC, «Алло», «Фокстрот» и других.