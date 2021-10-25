Скидки в честь второй годовщины ОРРО в Украине

25 октября 2021, 14:45

ОРРО AED Украина празднует два года на украинском рынке. За это время компания выросла и расширила круг поклонников своих продуктов благодаря стремлению к совершенству, технологическим инновациям и масштабным проектам.



По случаю второй годовщины ОРРО запускает flash-акцию на популярные модели смартфонов и наушников, которая будет действовать с 23 по 24 октября. В акции участвуют такие бестселлеры, как ОРРО A15s и ОРРО A74. Для поклонников IoT-продукции бренда тоже есть отличная новость: по специальным ценам уже скоро можно будет купить беспроводные наушники OPPO Enco W51.

ОРРО А15s — это смартфон, оснащенный всеми основными функциями, необходимыми современным пользователям для активной жизни и удовлетворения потребностей в развлечениях. У ОРРО А15s есть вместительное хранилище (4/64 ГБ), мощный аккумулятор на 4230 мАч и большой, 6,52-дюймовый Waterdrop дисплей. Смартфон оснащен тройной 13 Мп основной камерой, 8 МП селфи-камерой и 2 Мп макрообъективом, позволяющим делать снимки крупным планом на расстоянии около 4 см. А чтобы улучшить портретные фотографии, 2 Мп камера глубины делает фон размытым (эффект боке). OPPO A15s имеет толщину всего 7,9 мм и изогнутый 3D-корпус, который удобно держать в руке.

Обычная цена: 4999 грн. Акционная цена: 4444 грн.



Стильный, функциональный и очень популярный смартфон. OPPO A74, оснащенный чипом Qualcomm Snapdragon 662, не только обеспечит отличную производительность, но и минимизирует замедление функций даже со временем. Тройная AI камера смартфона оснащена 48 Мп основной камерой, обеспечивающей высокую четкость фото и видео, 2 Мп камерой для портретных снимков в стиле боке и 2 Мп макромодулем для съемки миниатюрных деталей. Благодаря 5000 мАч аккумулятору и 33 Вт сверхбыстрой зарядке с ОРРО А74 вы не будете переживать о том, что гаджет может разрядиться. К тому же OPPO A74 оснащен несколькими функциями безопасности и конфиденциальности, которые поставляются вместе с операционной системой ColorOS 11.1. OPPO A74 также может похвастаться ярким AMOLED FHD+ дисплеем со сверхвысоким разрешением. А функция All-day Eye Care («Забота о зрении») обеспечивает комфорт для ваших глаз. Кроме того, ОРРО А74 одним из первых смартфонов в Украине получил технологию RAM+ от ОРРО, что позволяет расширить фактический объем оперативной памяти благодаря ресурсу внутреннего хранилища (ROM). Технология работает благодаря алгоритму расширения кэш-памяти RAM, то есть она защищает устройство от задержек и лагов. Пользователи самостоятельно могут выбрать количество ГБ, которые будут добавлены к основному количеству RAM. Например, в ОРРО А74 можно добавить до 3 ГБ дополнительной оперативной памяти.

Обычная цена: 7777 грн. Акционная цена: 6999 грн.Если вы хотите действительно потрясающего звучания в любых условиях, обратите внимание на беспроводные наушники ОРРО Enco W51. Гаджет воспроизводит весь диапазон звуков с помощью алгоритма глубокого шумоподавления и 6 микрофонов. Благодаря функции активного шумоподавления даже на шумной улице вам не придется увеличивать громкость, а собеседник во время общения по телефону будет хорошо слышать ваш голос. Это первые наушники, которые можно заряжать, просто положив на беспроводное зарядное устройство Qi (продается отдельно).

Обычная цена: 2799 грн. Акционная цена 1888 грн.



Успейте приобрести лучшую технику по выгодной цене, ведь праздничное предложение на смартфоны и наушники ОРРО будет действовать только два дня, с 23 по 24 октября, на сайтах и в магазинах партнеров: ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, F5, KTC, Kyivstar, Lifecell, Rozetka, Vodafone и других.