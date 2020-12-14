Стали известны некоторые характеристики недорогого смартфона OPPO A15s

14 декабря 2020, 12:15

В Интернете опубликован рекламный баннер доступного смартфона OPPO A15s, цена которого на старте продаж, как ожидается, не превысит 150 долларов США.



Как говорилось ранее, новинка станет собратом модели OPPO A15. Готовящийся аппарат, который пока скрывается под шифром CPH2179, уже поступил на сертификацию в ряд ведомств.

Опубликованный баннер говорит о наличии 6,52-дюймового дисплея HD+. Вероятно, применена панель IPS с разрешением 1600 × 720 точек, наделённая небольшим каплевидным вырезом в верхней части для одинарной фронтальной камеры.



Сказано, что в оснащение OPPO A15s входят 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Для сравнения: оригинальная модель OPPO A15 комплектуется 2/3 Гбайт ОЗУ и флеш-модулем на 32 Гбайт.



В левой верхней части на тыльной стороне аппарата расположится тройная камера со вспышкой, заключённая в блок квадратной формы с закруглёнными углами. Кроме того, сзади можно видеть дактилоскопический сканер.



В основу, по слухам, ляжет один из процессоров MediaTek Helio. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч.