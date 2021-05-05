Объявлен старт продаж нового бюджетного смартфона OPPO A54 в Украине

5 мая 2021, 9:15

OPPO, ведущий мировой бренд интеллектуальных устройств, объявляет старт продаж OPPO A54 в Украине.

Новинка создана для пользователей, которые хотят, чтобы смартфон полностью соответствовал их ожиданиям, сопровождал их в активной жизни и одновременно мог похвастаться красивым дизайном и незаурядными характеристиками. В течение всего дня OPPO А54 будет рядом благодаря мощному аккумулятору и быстрой зарядке. А чтобы вы могли делать больше и наслаждаться ежедневной порцией развлечений, этот смартфон предлагает мощность восьмиядерного процессора, большой объем памяти (4/64 ГБ) и яркий 6,51-дюймовый дисплей с вырезом под фронтальную камеру.

Чтобы вы не волновались в течение дня, ОРРО A54 гарантирует длительное время автономной работы благодаря 5000 мАч аккумулятору. Так, в режиме спокойной нагрузки полного заряда ОРРО А54 хватит более чем на два дня. Но и с активным использованием аккумулятор справится на отлично: вы сможете просматривать видео на YouTube 19,9 часа и общаться в мессенджерах в течение 23 часов. Кроме того, у новинки А серии есть функции безопасной зарядки. Речь идет о защите от чрезмерной зарядки и разрядки аккумулятора, защите от короткого замыкания и максимальной силы тока, а также о ряде других функций безопасной зарядки. Когда после двух полных дней активного пользования вам понадобится зарядить смартфон, на помощь придет быстрая 18 Вт зарядка. Десяти минут хватит, чтобы зарядить телефон на 13 % и завершить неотложные дела, а для 100 % достаточно 2 часов 23 минут.



Если заряд почти исчерпан, а розетки поблизости нет, Super Power Saving Mode (Суперэнергосберегающий режим) станет настоящей находкой. ОРРО A54 обеспечит вам 85 минут общения в WhatsApp и 91 минуту звонков даже при 5 % заряда. А если вы забыли поставить смартфон на зарядку ночью, функция Super Nighttime Standby (Ночной режим ожидания) будет экономить заряд аккумулятора, пока вы спите, и к утру он уменьшится лишь на 1,79 %.



ОРРО A54 заряжается через разъем Type-C и делает процесс зарядки безопасным, предлагая защиту от короткого замыкания, которая останавливает зарядку, когда распознает повышение температуры или в разъем попадает вода. Для дополнительной безопасности Optimized Night Charging (Оптимизированная ночная зарядка) разумно организует процесс, сначала заряжая смартфон до 80 %, а затем, прежде чем вы проснетесь, до 100 %. Обеспечить оптимальный комфорт в руке помогает функция Smart Temperature Control (Умный контроль температуры), которая использует датчики для определения и снижения температуры задней панели смартфона, чтобы уменьшить риск перегрева.

Вы заядлый геймер или любите отдыхать, просматривая видео? ОРРО A54 удовлетворит любые потребности в развлечениях благодаря большому объему памяти (4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM). Кроме того, вы даже можете увеличить хранилище до 256 ГБ с помощью карты Micro SD.



ОРРО A54 оснащен восьмиядерным процессором Mediatek Helio P35 (MT6765). К тому же новинка может похвастаться не только аппаратным обеспечением, но и программными улучшениями. Функция HyperBoost увеличивает производительность и плавность работы программ и игр, перераспределяя системные ресурсы в зависимости от того, как вы используете гаджет. С HyperBoost вы сможете наслаждаться работой смартфона без задержек и находиться в режиме многозадачности. А еще вы всегда будете на связи благодаря поддержке двухканального ускорения, позволяющей ОРРО A54 легко и быстро переключаться между мобильной сетью и Wi-Fi, когда вы играете в мобильную игру или смотрите стриминговое видео. Несмотря на высокую скорость работы, смартфон не перегревается, потому что оптимальная теплоотдача ОРРО A54 использует до 5 датчиков температуры и большой графитовый лист, по размеру равный площади самого гаджета.



ОРРО A54 оснащен HD+ дисплеем с вырезом под фронтальную камеру. Соотношение экрана и корпуса составляет 89,2 %. К тому же ОРРО A54 уменьшает мерцание экрана при низкой яркости, чтобы ваши глаза не уставали. Еще один приятный бонус для пользователей — кольцо вокруг фронтальной камеры, которое вспыхивает, чтобы вы могли делать замечательные селфи. Поскольку смартфоны нужны нам для мобильности, важно, чтобы и в помещении, и на улице экран было хорошо видно. ОРРО А54 предлагает Sunlight Screen (Дисплей солнечного света) и Moonlight Screen (Дисплей лунного света). Первый обеспечивает чтение и просмотр контента даже при прямом солнечном свете, увеличивая яркость на 14,5 % и до 550 нит. Второй гарантирует вашим глазам комфорт в темной среде, автоматически уменьшая яркость экрана до 2 нит. ОРРО A54 автоматически настраивает параметры яркости экрана с помощью AI Smart Backlighting (AI смарт-подсветка), анализируя ваши предпочтения.



ОРРО A54 — стильный и удобный смартфон с изысканным внешним видом. Концептуальный дизайн начинается с 3D-изогнутой задней панели, которая обеспечивает комфортное ощущение в руке. ОРРО A54 весит около 192 г и имеет толщину 8,4 мм. Комфорта добавляет и особенный дизайн рамки смартфона. По бокам мы избавились от 3D-изгибов, чтобы уменьшить глубину средней рамки на 0,2 мм и таким образом облегчить захват гаджета.



Но премиальный внешний вид ОРРО А54 не отменяет функциональности и удобства. Вы обязательно оцените разблокировку смартфона с помощью распознавания лица и боковое расположение сканера отпечатков пальцев. Премиальности дизайну добавляет размещение трех камер в понятном премиум-матричном макете, который часто встречается на флагманских смартфонах. Основная камера состоит из 13 МП камеры, 2 МП макрокамеры для съемки с близкого расстояния и 2 Мп черно-белого модуля для эффекта боке, размывающего фон и акцентирующего объект фото. С помощью HDR-подсветки ОРРО A54 позволяет снимать даже при ярком свете, проявляя детали. Кроме того, смартфон улучшает снимки в любой среде благодаря функции Dazzle Color (Усиление цвета), настраивая баланс насыщенности и яркости. А функция AI Scene Recognition (АI распознавание сцен) способна распознавать до 23 сценариев, таких как зеленые растения, фейерверки, птицы, восход и закат солнца и т. д.



ОРРО A54 оснащен набором и других функций для фото и видеосъемки, таких как Ultra Night Mode (Ультраночной режим), позволяющий фиксировать детали даже при плохом освещении, а также 15 фильтров для фронтальной и основной камер, возможность снимать с расстояния 4 см и делать панорамные фотографии на 180°.

Одно из главных преимуществ ОРРО A54 — 16 МП фронтальная камера, делающая качественные селфи. Боке на фронтальной камере не только создает эффект размытости, но и включает режим бьютификации, а также накладывает фильтры. Например, AI бьютификация улучшает фотоизображение каждого человека даже на групповом снимке, корректируя и выравнивая оттенок кожи, чтобы обеспечить каждому наилучший вид. AI бьютификация приспосабливается к возрасту и полу человека на снимке, персонализируя его внешний вид.Также ОРРО A54 поддерживает съемку замедленного видео, в частности SLO-MO с 720P при 90 кадрах в секунду, основной камерой и до 10 видеофильтров.От дизайна до функций безопасности ОРРО А54 дает вам именно то, что вы хотите получить от смартфона А серии: высокое качество, удобство и готовность всегда приобщиться к выполнению задач. Учитывая это, ColorOS 7.2 предлагает множество полезных функций, таких как Photo Translator для перевода текста с фотографии.Для ОРРО A54 мы достигли отраслевого стандарта IPX4 Waterproof (Влагозащита) в лабораторных условиях. И это лишь один из тестов качества, гарантирующий, что вы получите 5 уровней защиты. Для этого ОРРО A54 прошел сложные и суровые испытания, в том числе тесты на излучение, изменение климатических условий, падение, проверку сигнала и т. д. Он даже подвергся более чем 50 контрольным операциям производственного процесса, более чем 130 сверхсуровым испытаниям надежности и более чем 320 экспериментальным испытаниям. Поэтому, приобретя ОРРО А54, пользователи получат надежный продукт по приятной цене.ОРРО А54 с 4 RAM и 64 ГБ ROM представлен в Украине в черном и синем цветах на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и др. С 30 апреля по 16 мая ОРРО А54 (4/64 ГБ) можно приобрести по акционной цене, приуроченной к старту продаж: всего за 4999 грн вместо 5888 грн.