Смартфон OPPO A54 с ёмким аккумулятором выйдет в версии 4G

Интернет-источники сообщают о том, что на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) обнародована информация о новом доступном смартфоне OPPO с кодовым обозначением CPH2239.
Ожидается, что на коммерческий рынок этот аппарат выйдет под именем OPPO A54 4G.
В феврале, напомним, стало известно, что к выпуску готовится смартфон OPPO A54 5G, оборудованный процессором Qualcomm Snapdragon 480 с интегрированным 5G-модемом и 6,5-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек.
Вариант аппарата с поддержкой только 4G будет ориентирован на те регионы, в которых сети пятого поколения пока не развиты. Таким образом, пользователям не придётся переплачивать за функциональность, которой невозможно воспользоваться.
По данным FCC, смартфон оборудован аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. Оснащение включает двухдиапазонный (2,4/5 ГГц) адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Габариты составляют 163,6 × 75,7 × 8,4 мм, вес — 192 г. Применена операционная система ColorOS на основе Android 11.
По всей видимости, прочие характеристики будут аналогичны 5G-версии. Это упомянутый экран, а также 16-мегапиксельная селфи-камера, четверная основная камера в конфигурации 48 + 8 + 2 + 2 млн пикселей, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт.
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