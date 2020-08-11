У Realme появится смартфон на платформе Helio G90T с мощной батареей

11 августа 2020, 12:15

На сертификацию в Федеральную комиссию связи США (FCC) поступил загадочный смартфон Realme с кодовым обозначением RMX2151.

Судя по всему, к выпуску готовится новый аппарат с расширенной игровой функциональностью.

Дело в том, что в основу устройства ляжет процессор MediaTek Helio G90T с набором фирменных технологий HyperEngine, которые помогают повысить быстродействие в играх. Чип содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,05 ГГц и графический ускоритель Mali-G76MC4.



Сертификационные данные говорят о том, что смартфон обладает поддержкой 4G/LTE, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, а также GPS/ГЛОНАСС. Работать в сетях пятого поколения (5G) устройство не сможет.



Указаны габариты и вес — 162,35 × 75,46 × 9,45 мм и 198 г. Таким образом, отмечают интернет-источники, может быть применён дисплей размером около 6,5 дюйма по диагонали. Вероятно, будет задействована панель формата FHD+ с небольшим отверстием для фронтальной камеры.



Питание обеспечит довольно мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. В одной из боковых частей корпуса расположатся физические кнопки управления, в другой — дактилоскопический сканер.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android, дополненной фирменной надстройкой Realme UI 1.0. Сроки начала продаж и цена не называются.