Realme готовит новый смартфон с поддержкой 5G и 48-Мп камерой

27 июля 2021, 13:15

В базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародована информация о новом смартфоне Realme с кодовым обозначением RMX3381.

Пока не ясно, под каким названием устройство выйдет на коммерческий рынок.

Сообщается, что аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 точек. Фронтальная камера способна создавать 16-мегапиксельные изображения. Тыльная многомодульная камера содержит 48-мегапиксельный основной сенсор.



В смартфон установлен неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 2,4 ГГц. Встроенный модем обеспечивает поддержку сотовых сетей 5G.



Покупателям будут предлагаться модификации с 4, 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 64, 128 и 256 Гбайт. Имеется слот для карты microSD.

Устройство наделено боковым дактилоскопическим сканером и аккумулятором ёмкостью 4880 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. Габариты составляют 162,5 × 74,8 × 8,8 мм, вес — 191 г. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 11. Официальный анонс ожидается в августе.

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