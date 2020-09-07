OPPO готовит доступный 5G-смартфон с экраном Full HD+ и тройной камерой

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародовал информацию о новом смартфоне OPPO с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
Аппарат фигурирует под кодовым обозначением PECM10/PECT10. Ожидается, что он станет одним из самых доступных 5G-устройств в ассортименте OPPO. Сертификация TENAA означает, что презентация состоится в самое ближайшее время.
Смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. В левом верхнем углу экрана имеется небольшое отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры.
Элементы основной камеры заключены в блок квадратной формы с закруглёнными углами. Это 16-мегапиксельный датчик, пара сенсоров с 2 млн пикселей и светодиодная вспышка.
«Сердцем» служит неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 4, 6 и 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.
Указаны габариты и вес — 162 × 75 × 7,9 мм и 175 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3954 мА·ч. Используется операционная система Android 10.
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