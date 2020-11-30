OPPO вскоре представит смартфон Reno5 Pro 5G с чипом MediaTek Dimensity 1000+

30 ноября 2020, 12:45

Сертификацию HDR10+ получил производительный смартфон Reno5 Pro 5G, который компания OPPO, по сообщениям сетевых источников, официально представит в самое ближайшее время.

Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11 «из коробки».

По данным Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), новинка оснащена 6,55-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением (2400 × 1080 точек). Говорится о наличии двухкомпонентной аккумуляторной батареи ёмкостью 4250 мА·ч (2 × 2125 мА·ч) с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки.



Смартфон наделён четверной камерой. Она содержит 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой, а также два 2-мегапиксельных сенсора. Во фронтальной части установлена 32-мегапиксельная селфи-камера.



Основа аппарата — процессор MediaTek Dimensity 1000+. Он объединяет квартеты вычислительных ядер ARM Cortex-A77 и ARM Cortex-A55, графический ускоритель ARM Mali-G77 MC9 и модем 5G.