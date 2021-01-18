MediaTek выпустит 5G-процессор Dimensity 1100 с частотой до 2,6 ГГц

18 января 2021, 12:15

Компания MediaTek наметила на 20 января презентацию новых процессоров Dimensity для смартфонов: информация о характеристиках одного из готовящихся изделий оказалась в распоряжении сетевых источников.

Речь идёт о чипе Dimensity 1100. Сведения о нём распространил известный сетевой информатор Digital Chat Station, ранее неоднократно публиковавший достоверные данные о готовящихся новинках из мобильного мира.



В состав процессора войдут восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,6 и 2,0 ГГц соответственно. Производиться решение будет по 6-нанометровой технологии.



Чип позволит использовать камеры с разрешением до 108 млн пикселей и дисплеи формата Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц. Говорится о поддержке оперативной памяти LPDDR4x RAM и быстрых флеш-накопителей стандарта UFS 3.1.



Новая аппаратная платформа обеспечит поддержку сотовой связи пятого поколения (5G). Процессор ляжет в основу смартфонов среднего ценового диапазона.