MediaTek выпустит 5G-процессор Dimensity 1100 с частотой до 2,6 ГГц

Компания MediaTek наметила на 20 января презентацию новых процессоров Dimensity для смартфонов: информация о характеристиках одного из готовящихся изделий оказалась в распоряжении сетевых источников.
Речь идёт о чипе Dimensity 1100. Сведения о нём распространил известный сетевой информатор Digital Chat Station, ранее неоднократно публиковавший достоверные данные о готовящихся новинках из мобильного мира.
В состав процессора войдут восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,6 и 2,0 ГГц соответственно. Производиться решение будет по 6-нанометровой технологии.
Чип позволит использовать камеры с разрешением до 108 млн пикселей и дисплеи формата Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц. Говорится о поддержке оперативной памяти LPDDR4x RAM и быстрых флеш-накопителей стандарта UFS 3.1.
Новая аппаратная платформа обеспечит поддержку сотовой связи пятого поколения (5G). Процессор ляжет в основу смартфонов среднего ценового диапазона.
По оценкам Counterpoint Technology Market Research, в третьем квартале 2020 года компания MediaTek вырвалась на первое место на мировом рынке процессоров приложений для смартфонов. Её доля составила приблизительно 31 % против 29 % у прежнего лидера Qualcomm.
(С) 3dnews