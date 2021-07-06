Vivo выпустит смартфон S10 с процессором Dimensity 1100 и 108-Мп камерой

6 июля 2021, 10:45

Компания Vivo, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, готовит к выпуску аппарат S10: это устройство показалось на рекламных изображениях, которые позволяют получить представление о внешнем виде новинки.

В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1100. Данное решение объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G.



Аппарат получит дисплей с вырезом для фронтальной камеры: её разрешение составит 44 млн пикселей. В тыльной части корпуса расположится многомодульная камера со 108-мегапиксельным основным сенсором.



Говорится, что смартфон будет доступен в модификациях с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт.



Наконец, известно, что питание обеспечит аккумуляторная батарея с поддержкой быстрой 44-ваттной подзарядки. Восполнить запас энергии с 0 % до 38 % можно будет приблизительно за 15 минут.

Смартфон будет поставляться с операционной системой FunTouchOS на основе Android 11.

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