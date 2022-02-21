Vivo выпустит флагманский смартфон с процессором Dimensity 9000

21 февраля 2022, 14:45

В распоряжении сетевых источников оказалась информация о новом смартфоне Vivo, который фигурирует под обозначением PD2186X. Ожидается, что презентация этого аппарата состоится в ближайшее время.

Бенчмарк AnTuTu говорит об использовании процессора Dimensity 9000 разработки MediaTek. Этот флагманский чип содержит восемь вычислительных ядер: одно высокопроизводительное Cortex-X2 с частотой 3,05 ГГц, три Cortex-A710 с частотой до 2,85 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. Изделие также объединяет акселератор Arm Mali-G710 и модем 5G.Смартфон, как ожидается, получит до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью до 512 или 256 Гбайт.



Говорится об использовании дисплея с частотой обновления до 120 Гц. В качестве программной платформы будет применяться операционная система Android 12. Информации о системе камер на данный момент, к сожалению, нет.

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