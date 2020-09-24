Близится выход доступного смартфона Vivo Y12s с чипом Helio P35 и экраном HD+

24 сентября 2020, 11:45

Китайская компания Vivo, являющаяся одним из ведущих игроков мирового рынка смартфонов, готовит доступный аппарат с кодовым обозначением V2026.

На коммерческом рынке устройство будет доступно под именем Vivo Y12s.



Ключевые технические характеристики новинки появились в базе Google Play Console. Говорится об использовании процессора MediaTek MT6765, который более известен как Helio P35. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE.



Смартфон оснащён экраном HD+ разрешением 1600 × 720 точек и пиксельной плотностью 300 PPI (точек на дюйм). Таким образом, размер дисплея составит около 6 дюймов по диагонали. В его верхней части имеется небольшой вырез для одинарной фронтальной камеры.



Известно также, что аппарат наделён 3 Гбайт оперативной памяти и аккумулятором с поддержкой 10-ваттной подзарядки. Используется операционная система Android 10.