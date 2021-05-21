Смартфон Vivo Y53s получит экран Full HD+ и процессор MediaTek Helio G80

21 мая 2021, 10:45

Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску ещё один смартфон среднего уровня. Информация об аппарате Y53s появилась на сайтах нескольких сертификационных ведомств.

Устройство имеет кодовое обозначение V2058. Новинка отметилась в Бюро стандартизации Индии (BIS) и в Китайском центре сертификации качества (CQC). Кроме того, сведения о модели появились в базе Google Play Console.



В смартфон установлен процессор MediaTek MT6769T, более известный как Helio G80. Чип содержит два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. В состав изделия включён графический ускоритель ARM Mali-G52 MC2.



Новинка наделена дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2408 × 1080 точек. Пиксельная плотность этой панели — 440 DPI (точек на дюйм). Говорится о наличии 8 Гбайт оперативной памяти.



На смартфон установлена операционная система Android 11. Сведений о конфигурации камер и характеристиках аккумуляторной батареи на данный момент нет.

По оценкам IDC, в первом квартале текущего года по всему миру было отгружено 345,5 млн смартфонов, что на 25,5 % больше по сравнению с прошлогодним результатом. Vivo занимает пятое место в списке ведущих производителей с долей 10,1 %.

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