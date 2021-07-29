Y53s – vivo объявляет о старте продаж новой модели среднего сегмента

29 июля 2021, 9:15

Молодежный смартфон vivo Y53s работает на базе операционной системы Android 11, имеет тройную AI-камеру, 33 Вт быструю зарядку FlashCharge и аккумулятор на 5000 мА•ч.



Смартфон Y53s оснащён 8 ГБ оперативной памяти, с возможностью расширения +3 ГБ, и 128 ГБ встроенной памяти. Доступен в продаже по цене 7 777 грн (вместо 8 999 грн). Также 29 июля, всего один день, специальная цена 6999 грн.

На дисплее 6,58’’ FHD+ будет удобно смотреть любой контент, играть и снимать. Толщина смартфона всего 8,38 мм. Благодаря сканеру отпечатков пальцев, расположенному на боковой грани, Y53s можно разблокировать всего за 0,24с. Такое размещение сканера очень удобное, так как позволяет одновременно включать дисплей и разблокировать смартфон. Кроме этого, устройство можно мгновенно разблокировать, используя функцию разблокировки по лицу. Благодаря современному нанопокрытию вы можете увидеть весь спектр цветов на задней панели своего телефона в цвете «Яркий радужный», или выбрать более сдержанный и строгий цвет – «Морская глубина».



Оперативная память смартфона в размере 8 ГБ с возможностью расширения +3 ГБ, постоянная память 128 ГБ с возможностью расширения за счет microSD до 1 ТБ. Работает на процессоре Helio G80.



Y53s оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который благодаря быстрой зарядке vivo FlashCharge на 33 Вт заряжается за 41 минуту до 70%. Полная зарядка обеспечивает 14 часов просмотра видео или 7 часов интенсивных игр. Смартфон также оснащен функциями обратной подзарядки.



Смартфон имеет камеры флагманского уровня: основная камера на 64Мп, камера с эффектом боке, макро камера, а также сверхчеткая фронтальная камера на 16 Мп.

Режим Super Night Selfie в смартфоне Y53s сочетает в себе недавно обновленный алгоритм суперночь и эффект обработки портретов, которые могут синтезировать несколько фотографий за короткое время, чтобы получить изображение высокого качества. После нажатия на затвор, 12-16 снимков мгновенно снимаются и комбинируются, а затем обрабатываются мощной многокадровой технологией с уменьшением шума. Алгоритм AI Super Night от vivo может определять различные условия освещения. Также доступны ночные фильтры для возможности передачи всей красоты ночи, а также уже более привычные функции как «Автофокус по глазам» и «Face beauty» на фото и видео.