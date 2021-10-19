vivo предлагает солидные скидки на смартфоны Y31, Y53s и V21

19 октября 2021, 12:15

C 18 по 31 октября vivo объявляет о промо цене на три популярные модели - Y31, Y53s, V21.

Молодежный смартфон vivo Y31 в версии с объемом оперативной памяти 64 ГБ, оборудованный тройной AI-камерой, 18 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 5000 мА•ч аккумулятором доступен по цене 5 999 грн (вместо 6 499 грн) в магазинах официальных партнеров vivo. Версия на 128 ГБ – 6 499 грн (вместо 6 999 грн).



Cмартфон vivo Y31 работает на базе операционной системы Android 11, имеет тройную AI-камеру, 18 Вт быструю зарядку FlashCharge и аккумулятор на 5000 мА•ч, благодаря которым смартфон заряжается до 70% примерно за час.



Стильная модель vivo Y53s с 64 Мп основной камерой, 16 Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи и быстрой зарядкой FlashCharge 33 Вт будет доступна за 7 999 грн, вместо 8 999 грн в магазинах сети электроники Алло.

Модель vivo V21 с 44 Мп селфи-камерой, оптической стабилизацией и 64 Мп ночной камерой для качественной фото и видеосъемки можно приобрести по сниженной цене 12 999 грн, вместо 13 999 грн.