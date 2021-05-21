vivo объявляет о скидке 1000 гривен на смартфон V20SE

21 мая 2021, 9:15

vivo объявляет о промо цене на одну из самых стильных моделей смартфонов – vivo V20SE. C 21 мая цена на V20SE 7 999 грн, вместо 8 999 грн.



Модель vivo V20 SE с 48 Мп основной камерой, 16 Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи и быстрой зарядкой FlashCharge 33 Вт доступна в цветах «Графитовый чёрный» и «Ясное небо».



Смартфон V20 SE удобно лежит в руке. Его масса составляет 171 г, а толщина — всего 7,83 мм. 3D-корпус из высокомолекулярного полимера дарит ощущение приятной бархатистости.

При создании смартфона V20 SE дизайнеры мирового уровня использовали элементы высокой моды, сделав устройство стильным и изящным.

Графитовый чёрный: тёмный градиент придаёт смартфону изысканный и технологичный вид. Ясное небо: переливающийся оттенок, навеянный красотой неба в ясный день, несёт спокойствие и умиротворение.



AMOLED-дисплей Halo FullView диагональю 6,44 дюйма (16,37 см) и разрешением 1080P занимает все 90,12% площади фронтальной поверхности. Он способен отображать более 16 миллионов оттенков благодаря покрытию палитры NTSC в 103% и контрастности 2 000 000:1. При этом все цвета выглядят сочно и реалистично.



Более того, яркость дисплея автоматически подстраивается под условия освещения, благодаря чему глаза меньше устают, а изображение выглядит качественнее.



Инновационная технология разблокировки от vivo практически не требует усилий — достаточно просто прикоснуться к дисплею. Множество встроенных анимационных эффектов сделают этот процесс увлекательнее.



Мир оживает на ваших снимках, сделанных с помощью тройной камеры с разрешением 48 Мп и искусственным интеллектом. Что бы пользователь ни снимал — пейзажи, портреты, живописные ландшафты или городскую архитектуру в разное время суток — на фото будут запечатлены даже мельчайшие детали. Макросъёмка и стандартные профессиональные режимы откроют широкие возможности для творчества.



Чтобы снимки всегда были чёткими, смартфон получил основную камеру с диафрагмой f/1,8 и поддержку HDR+ с алгоритмом Morpho.



Невозможно получить хорошее изображение, когда камера дрожит. Основная камера смартфона V20SE динамически устраняет размытие благодаря электронной стабилизации, что позволяет снимать качественное видео даже на ходу.



Также используя эффекты Face Beauty прямо во время съёмки видео, не придётся тратить время на дополнительное редактирование.



Также можно снимать все важные моменты своей жизни в разрешении 4K на основную камеру, которое покажет высокое качество и чёткость картинки.



Фронтальная камера с разрешением 16 Мп поможет уловить мельчайшие детали ценных моментов жизни. Эксклюзивный алгоритм HDR + Morpho осветляет затемнённые участки и уменьшает излишнюю экспозицию в светлых областях, благодаря чему ночные портреты будут более яркими, чёткими и естественными. Алгоритм можно также дополнить эффектами Face Beauty, чтобы ещё больше подчеркнуть красоту.



Selfie Softlight Band — это специальный инструмент vivo для съёмки селфи в ночное время, заменяющий стандартное студийное освещение. Он автоматически настраивается в соответствии с окружающим светом в помещении или на улице.



Режим профессиональной портретной съёмки включает эффекты Face Beauty, Pose Master, эффект боке, а также ряд художественных стилей, которые помогут выглядеть потрясающе.



Смартфон V20 SE работает долго благодаря батарее ёмкостью 4 100 мА•ч. К тому же он поддерживает 33-ваттную зарядку FlashCharge с 8 уровнями защиты. Смартфон заряжается до 62% всего за 30 минут, а на полную зарядку уходит менее часа.



8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обеспечат бесперебойную работу всех приложений, программ и игр и достаточно места для хранения всех видео, фотографий и файлов.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 изготавливается по нормам 11-нм техпроцесса и обеспечивает быструю и бесперебойную работу всех приложений и игр.



Режим vivo Multi-Turbo на системном уровне оптимизирует программное и аппаратное обеспечение, повышая скорость работы и производительность системы.



Он включает в себя такие технологии, как AI Turbo, Net Turbo, Game Turbo, Cooling Turbo – для отвода тепла, Center Turbo оптимизирует основные системные ресурсы, ART++ Turbo оптимизирует работу компилятора.



Превратите смартфон V20 SE в собственную игровую арену с помощью режима Ultra Game Mode. В этом режиме блокируются уведомления и сообщения. А если воспользоваться такими полезными функциями, как автоматическое продолжение игры после выключения дисплея и картинка в картинке, то ничто не помешает одерживать победы.



Даже в очень шумной обстановке можно без труда общаться с собеседником. Окружающий шум устраняется с помощью двух микрофонов, алгоритма шумоподавления и искусственного интеллекта. А если приходится говорить тише (например, во время совещания или в библиотеке), можно просто включить режим шёпота — и голос пользователя будет звучать для собеседника чётко и громко.

Funtouch OS 11 на базе Android 10 отличается лаконичной эстетикой и удобным интерфейсом.