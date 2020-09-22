Смартфон Vivo V20 Pro 5G предложит двойную 44-Мп селфи-камеру и 33-Вт зарядку

22 сентября 2020, 10:45

Китайская компания Vivo выпустила производительный смартфон V20 Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Новинка должна заинтересовать поклонников селфи-съёмки.

Дело в том, что в оснащение аппарата вошла мощная фронтальная камера. Она объединяет 44-мегапиксельный основной блок с максимальной диафрагмой f/2,0 и 8-мегапиксельный широкоугольный блок (105 градусов) с максимальной диафрагмой f/2,28. Реализованы функция фокусировки на глазах Eye Autofocus и возможность 4К-видеозаписи.



Сзади располагается тройная камера с 64-мегапиксельным модулем (f/1,89), 8-мегапиксельным блоком (f/2,2) с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 2-мегапиксельным сенсором.



За визуализацию информации отвечает 6,44-дюймовый дисплей Full HD+ AMOLED с пиксельной плотностью 408 PPI и контрастностью 3 000 000: 1.



В смартфоне «бьётся» кремниевое сердце Qualcomm Snapdragon 765 с модемом 5G. Объём оперативной памяти равен 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки через порт USB Type-C.