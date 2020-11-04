Представлен Vivo S7e 5G с чипом MediaTek Dimensity 720 и тройной камерой

Китайская компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня S7e 5G, оборудованный дисплеем Full HD+ AMOLED с диагональю 6,44 дюйма, разрешением 2400 × 1080 точек, контрастностью 1 200 000:1 и поддержкой HDR10.
В устройство установлен процессор MediaTek Dimensity 720. Помимо модема 5G, этот чип содержит два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с такой же частотой и ускоритель ARM Mali G57 MC3. Процессор работает в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.
Тыльная тройная камера содержит 64-мегапиксельный основной модуль с максимальной диафрагмой f/1,89, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 2-мегапиксельный сенсор. Фронтальная камера способна формировать 32-мегапиксельные изображения.
Смартфон снабжён контроллером Bluetooth 5.0, портом USB Type-C и 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Размеры составляют 161 × 74,04 × 7,73 мм, вес — 171,7 г. Использована аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки.
На аппарат установлена операционная система FunTouch OS 10.5 на базе Android 10. Цена пока не раскрывается.
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