Samsung представила смартфон Galaxy M32 5G с чипом Dimensity 720 и квадрокамерой

26 августа 2021, 13:45

Компания Samsung официально представила смартфон среднего уровня Galaxy M32 5G.

Аппарат получил процессор MediaTek Dimensity 720, квадрокамеру и поддержку работы в сетях пятого поколения. Внешне он сильно напоминает выпущенный в начале года Galaxy A32, а его розничная стоимость начинается от $280.

Новинка оснащается 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V, который поддерживает разрешение 1600 × 720 пикселей (соответствует формату HD+). От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 5. В верхней части дисплея имеется небольшой вырез, в котором установлена 13-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера устройства построена на базе четырёх датчиков. Главным является сенсор на 48 мегапикселей, который дополняют 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой, макромодуль на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп.



Аппаратной основой устройства стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 720, который работает на частоте до 2,0 ГГц и содержит графический ускоритель Mali G57 MC3 и 5G-модем. Galaxy M32 5G будет поставляться в версиях с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 Гбайт. Сообщается о поддержке карт памяти microSD объёмом до 1 Тбайт. Источником питания стала аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки на 15 Вт. Конфигурация дополняется встроенными адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, а также сканером отпечатков пальцев на боковой поверхности корпуса.

Смартфон Samsung Galaxy M32 5G функционирует под управлением Android 11 с фирменным интерфейсом One UI 3.1. Новинка будет поставляться в двух цветовых вариантах: голубом Sky Blue и чёрном Slate Black. Купить версию с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ можно примерно за $280, тогда как за вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ придётся заплатить около $310.

(С) 3dnews