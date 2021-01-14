Представлен смартфон Samsung Galaxy A32 5G с квадрокамерой по цене от €280

Компания Samsung официально представила на европейском рынке смартфон среднего уровня Galaxy A32 5G, поддерживающий работу в сотовых сетях пятого поколения.
Продажи новинки начнутся 12 февраля.
Аппарат оснащён дисплеем Infinity-V HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали. В небольшом вырезе в верхней части этой панели установлена 13-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,2.
Сзади располагается четверная камера с 48-мегапиксельным основным блоком с максимальной диафрагмой f/1,8, 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельным макромодулем и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
В основу положен неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 4, 6 и 8 Гбайт. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.
Упомянуты боковой дактилоскопический сканер и порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной подзарядки.
Новинка будет доступна в цветовых исполнениях Awesome Black (чёрный), Awesome White (белый), Awesome Blue (синий) и Awesome Violet (фиолетовый) по ориентировочной цене от 280 евро.
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