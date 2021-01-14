Представлен смартфон Samsung Galaxy A32 5G с квадрокамерой по цене от €280

14 января 2021, 14:15

Компания Samsung официально представила на европейском рынке смартфон среднего уровня Galaxy A32 5G, поддерживающий работу в сотовых сетях пятого поколения.

Продажи новинки начнутся 12 февраля.





Аппарат оснащён дисплеем Infinity-V HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали. В небольшом вырезе в верхней части этой панели установлена 13-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,2.



Сзади располагается четверная камера с 48-мегапиксельным основным блоком с максимальной диафрагмой f/1,8, 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельным макромодулем и 2-мегапиксельным датчиком глубины.



В основу положен неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 4, 6 и 8 Гбайт. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.



Упомянуты боковой дактилоскопический сканер и порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной подзарядки.