Цена смартфона Samsung Galaxy A52s 5G составит от $515

2 августа 2021, 14:15

Сетевые источники опубликовали новую порцию информации о смартфоне среднего уровня Galaxy A52s 5G, который готовит к выпуску южнокорейский гигант Samsung.

По имеющимся данным, в основу новинки ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и встроенный модем Snapdragon X53 5G. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт. В качестве программной платформы будет использоваться операционная система Android 11.



Как теперь сообщается, смартфон выйдет в четырёх цветовых исполнениях. Это варианты Awesome White (белый), Awesome Black (чёрный), Awesome Violet (фиолетовый) и Awesome Mint (светло-зелёный).



Информация о Galaxy A52s 5G уже появилась на сайтах некоторых интернет-ретейлеров. Указана цена модификации с флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт — приблизительно 515 долларов США.

Вероятнее всего, новинка получит дисплей формата Full HD+ с диагональю 6,5 дюйма, фронтальную камеру с разрешением 32 млн пикселей и четверную основную камеру в конфигурации 64 + 12 + 5 + 5 млн пикселей.

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