Представлен гибкий смартфон Samsung W21 5G — эксклюзивный вариант Galaxy Z Fold2

5 ноября 2020, 11:45

Компания Samsung официально представила в Китае премиальный смартфон W21 5G — это незначительно модифицированная версия аппарата с гибким дисплеем Galaxy Z Fold2.

Ключевые характеристики анонсированного устройства в формате книжки позаимствованы у прародителя. Это внутренний 7,6-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X, а также дополнительный внешний дисплей Super AMOLED размером 6,23 дюйма по диагонали.



«Электронный» мозг также остался прежним: задействован процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus, функционирующий в тандеме с 12 Гбайт оперативной памяти. Основная камера по-прежнему объединяет три 12-мегапиксельных модуля.

В то же время смартфон Samsung W21 5G комплектуется флеш-накопителем вместимостью 512 Гбайт, что вдвое больше по сравнению с Galaxy Z Fold2, который может хранить 256 Гбайт данных.

Кроме того, новая версия снабжена двумя слотами для физических SIM-карт, в то время как аппарат Galaxy Z Fold2 позволяет использовать одну обычную SIM-карту и электронную карту eSIM.