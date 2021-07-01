Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 с подэкранной камерой показан на рендерах

1 июля 2021, 12:45

Сетевые источники опубликовали подборку рендеров, на которых демонстрируется смартфон с гибким дисплеем Galaxy Z Fold3 в формате книжки.

Официальная презентация этого флагманского аппарата ожидается 3 августа, а продажи стартуют 27 числа того же месяца.

Изображения новинки обнародовали ресурсы 91Mobiles и Digit (в партнёрстве с известным источником достоверных утечек @OnLeaks). Рендеры дают полное представление об устройстве.



Сообщается, что в сложенном состоянии габариты смартфона составят 158,1 × 64,8 × 14,5 мм (15,6 мм с учётом выступающего блока камер), в разложенном — 158,1 × 128,1 × 6,6 мм (7,7 мм).

Если верить имеющейся информации, аппарат получит 7,5-дюймовый гибкий экран S-AMOLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Под этим экраном расположится скрытая селфи-камера.



Размер внешнего дисплея якобы составит 6,2 дюйма по диагонали: в его верхней части имеется небольшое отверстие для одинарной камеры.

Тыльная камера, по слухам, получит три блока с 12-мегапиксельными датчиками. Упомянут боковой сканер отпечатков пальцев. Новинка будет наделена поддержкой фирменного пера S-Pen.

«Сердцем» послужит мощный процессор Snapdragon 888 с модемом 5G. Устройство выйдет в разных цветах, в том числе чёрном, тёмно-зелёном и градиентном серебристо-розовом.

(C) 3dnews.