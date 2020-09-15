Огромная цена Samsung Galaxy Z Fold 2 не помешала рекордным предзаказам

Высокая цена складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 в пределах $2000 не стала препятствием для 50 тыс. покупателей в Южной Корее, зарегистрировавших на него предварительный заказ.
Как только будут учтены к концу этой недели сделки «trade-in» с обменом на Galaxy Z Fold 2, количество предзаказов на складной смартфон может достичь 60 тыс. штук. Обычно на сделки «trade-in» приходится до пятой части всего объёма предзаказов.
Большая часть партии Galaxy Z Fold 2, предназначенной для предзаказа в Южной Корее, на сегодняшний день уже нашла своих покупателей. Хотя официальный релиз запланирован на эту пятницу, первые пользователи, оформившие предзаказ, начнут получать свои устройства уже завтра, сообщил представитель Samsung.
Для сравнения, первая партия смартфонов Galaxy Fold, предназначенная для оформления предзаказа, насчитывала менее 1000 единиц. При этом Samsung первоначально предлагала в Южной Корее в общей сложности около 30 000 Galaxy Fold.
С целью удовлетворения возросшего спроса, Samsung наращивает производство Galaxy Z Fold 2, запустив его выпуск в Бразилии и Вьетнаме.
Тем не менее при нынешнем положении дел пройдёт, по крайней мере, ещё пара лет, пока смартфоны с гибким экраном не станут настолько обычным явлением, что Samsung начнёт их выпускать в больших объёмах.
(С) 3Dnews