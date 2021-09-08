Samsung продолжает хоронить серию Galaxy Note

8 сентября 2021, 12:45

Уже стало очевидно, что Samsung не станет выпускать флагманский смартфон Galaxy Note 21 в этом году. Да и в следующем, вряд ли. Учитывая данные патентных ведомств Южной Кореи, не исключено, что серия смартфонов Note в исполнении Samsung и вовсе исчезнет навсегда.

По данным портала GalaxyClub, недавно компания Samsung обновила права на многочисленные торговые марки в Южной Корее. Речь идёт о Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy M и Galaxy A. А вот серия Galaxy Note более не упоминается. Судя по отсутствию в списке вполне вероятно, что компания не намерена больше использовать торговую марку Galaxy Note для новых смартфонов, и Galaxy Note 20 станет последним представителем известнейшей серии.



В этом году Samsung решила сконцентрировать усилия на выпуске складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 вместо того, чтобы выпускать очередной Note. Судя по тому, с какой активностью Samsung в последнее время продвигает складные модели, вполне вероятно появление в следующем году Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Конечно же, выйдет и традиционных флагман Galaxy S22.



Кроме того Samsung расширила поддержку стилуса S Pen. Если раньше им можно было пользоваться только с флагманскими смартфонами серии Note, то теперь поддержка цифрового пера есть и у Galaxy S21 Ultra, а также у Galaxy Z Fold 3.



Тем не менее, Samsung пока не заявляла в прекращении выпуска серии Note. То, что смартфоны серии больше не появятся на рынке, весьма вероятно, но информация о торговых марках пока верна только для Южной Кореи и впоследствии может обнаружиться масса неизвестных пока причин, почему Note не внесли в список. Конечно, Samsung как и другие компании, часто закрепляет за собой права на торговые марки, которые позже так никогда и не используются. Но даже факт того, что право на торговую марку не подтверждено, не говорит ни о чём. Не исключено, что до августа следующего года компания передумает и выполнит необходимые формальности.

(С) 3dnews