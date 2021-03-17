Samsung Galaxy A72, A52, A32: самое главное о новинках

17 марта 2021, 22:55

Samsung Galaxy A32, А52 и А72 – обновленные гаджеты линейки среднеклассовых моделей Самсунг. Стоимость смартфонов варьируется от 7299 до 14999 грн в зависимости от версии и объема памяти.

Устройства оснащены всеми необходимыми для повседневного использования возможностями.

Яркий и четкий дисплей

Экраны новинок построены на базе технологии Super AMOLED. Разрешение Full HD+ позволяет наслаждаться просмотром видео в высоком качестве. Яркость дисплеев составляет 800 нит. За защиту от царапин и прочих повреждений отвечает сверхпрочное стекло CG5. Частота обновления экранов в 6,7-дюймовом Samsung Galaxy A72 и 6,5-дюймовом А52 достигает 90 Гц, что позволяет добиться максимально плавной работы интерфейса. У модели А32 диагональ дисплея – 6,5 дюймов.

Продвинутые процессоры

За производительность самого компактного девайса линейки отвечает Octa-Core процессор. Восемь ядер чипсета поровну разделены на производительные и энергоэффективные. Благодаря этому телефон сможет справляться с ресурсоемкими задачами без больших потерь автономности. В Galaxy A52 и А72 используется процессор SDM720G. За счет этого устройства обеспечат комфортный мобильный гейминг.

Память на выбор

Samsung Galaxy A32 оснащен 4 Гб ОЗУ и двумя вариантами встроенной памяти – 64 и 128 Гб. А52 представлен модификациями с 4 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти и 8 Гб и 256 Гб соответственно. Приобрести старшую модель можно также в двух конфигурациях – 6/128 Гб и 8/256 Гб.

Камеры для качественных фото и видео

Основная камера А32 состоит из четырех модулей на 64, 8, 5 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

У старших смартфонов также квадрокамера со схожими между собой характеристиками. У них основной модуль на 64 Мп и ультраширокоугольный объектив на 12 Мп. Различие заключается в телеобъективах. У Galaxy A72 один модуль с разрешением 8 Мп и трехкратным зумом, второй – с 5 Мп для макросъемки. А52 получил два телесенсора по 5 Мп – макро и датчик глубины.

Автономность

Все девайсы серии способны выдерживать 1-1,5 дня активной эксплуатации без подзарядки. Для этого в Самсунг Галакси А32 и А72 используется аккумулятор емкостью 5000 мАч, а в А52 – 4500 мАч. Таких показателей достаточно для почти 20 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.

Особенности корпуса

Все модели выпускаются в таких расцветках – Black, White, Blue, Light Violet. Различаются габариты гаджетов:

А32 – 158.9 x 73.6 x 8.4 мм.

А52 – 75.1 x 159.9 x 8.4 мм.

А72 – 77.4 x 165.0 x 8.4 мм.

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