В магазинах Vodafone акция: смартфоны с выгодой до 50%

18 ноября 2021, 10:45

В магазинах Vodafone можно выгодно смартфонизироваться. Покупая смартфоны в комплекте с годом связи, клиенты получат выгоду до 50%.

До 31 января 2022 года все клиенты, которые выберут акционное предложение в магазинах Vodafone, получат смартфон в комплекте с годом связи с выгодой до 50%.

Смартфоны, участвующие в акции:

1) Apple iPhone 11 128Gb и 64Gb, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 – в комплекте с тарифом Vodafone SuperNet Unlim в год;

2) Nokia 3,4, C20, G10, G20, Samsung Galaxy A22, TECNO Spark 6 Go – в комплекте с тарифом Vodafone SuperNet Pro в год.



Приобрести акционные смарфтоны в комплекте со связью в год можно во всех магазинах Vodafone, а также в интернет-магазине Vodafone.

Тариф Vodafone SuperNet Pro предлагает ежемесячно 20ГБ мобильного интернета, безлимит в сети Vodafone и 250 минут для звонков на другие сети, 50 минут для звонков в тридцать стран мира.

Тариф Vodafone SuperNet Unlim предлагает безлимит мобильного интернета и звонков в сети Vodafone, 350 минут для звонков на другие сети и 50 минут для звонков в тридцать стран мира.

Новым клиентам Vodafone, участвующим в акции, нужно приобрести стартовый пакет SuperNet, пополнить счет на сумму от 5 грн для активации номера на 365 дней. Существующим клиентам следует проверить свою SIM-карту в поддержку 4G по номеру *222# и при необходимости заменить на USIM.

Далее, чтобы подключить связь на год, все клиенты, купившие акционный комплект, должны зарегистрироваться, отправив SMS с кодом приобретенного ваучера на короткий номер 7754, чтобы подключить услугу «12 месяцев связи в тарифе Vodafone SuperNet Pro» или 7755, чтобы подключить услугу «12 месяцев связи в тарифе Vodafone SuperNet Unlim». Связь на год подключится в течение 48 часов после регистрации.