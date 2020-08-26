Vodafone меняет старые гаджеты на новые

26 августа 2020, 11:15

Vodafone запустил трейд-ин в собственной ритейл сети. Теперь в магазинах Vodafone можно выгодно обновить свое устройство.

Для этого достаточно принести свои старые гаджеты и обменять их на новое устройство.



За счет сдачи старых устройств в магазинах Vodafone можно оплатить до 100% чека на новый гаджет. Покупатели могут сдать свои старые устройства в день покупки. На оценку стоимости старых гаджетов влияет модель устройства и тех характеристики, внешнее и техническое состояние, а также наличие комплекта.



Трейд-ин распространяется на смартфоны, мобильные телефоны и планшеты. Требования к устройствам достаточно просты. Обмен происходит, если устройство включается, состояние экрана позволяет провести полную диагностику всех функций устройства, на устройстве нет аккаунтов и паролей, а также следов попадания влаги. Узнать, подходит ли старое устройство для обмена, просто: для этого достаточно принести его на осмотр эксперту в любой магазин собственной сети Vodafone. Сдать можно одно или несколько устройств.



Для участия в программе, клиенту достаточно взять с собой паспорт и идентификационный код. Участники программы могут выбрать удобный для себя формат: при необходимости доплатить разницу сразу либо использовать свои старые устройства как первый взнос, чтобы оформить рассрочку на новы гаджет.



Обменять устаревшие гаджеты можно на любой товар, доступный к продаже в магазинах Vodafone.



На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров страны. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, переносную электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.