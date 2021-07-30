Старые модели Amazon Kindle с декабря лишатся доступа в интернет

30 июля 2021, 9:15

Старые модели электронных «читалок» Amazon Kindle, работающие на базе 3G, с декабря текущего года на территории США лишатся выхода в интернет.

Объясняется это тем, что мобильные операторы связи начинают отказываться от использования старых беспроводных стандартов 2G и 3G и переходят на новые 4G и 5G. Как сообщает The Verge, Amazon начала рассылку соответствующего уведомления всем владельцам старых Kindle.

Старые модели электронных книг Amazon, использующих не только старые стандарты связи 2G и 3G, но также и Wi-Fi, смогут и дальше загружать контент из интернета. К таким моделям относятся Kindle Keyboard 3-го поколения, Kindle Touch 4-го поколения, Kindle Paperwhite 4-го, 5-го, 6-го и 7-го поколений, Kindle Voyage 7-го поколения и Kindle Oasis 8-го поколения. Однако для моделей без Wi-Fi, например, Kindle 1-го и 2-го поколений и Kindle DX 2-го поколения, это будет означать полное отсутствие доступа к Сети и невозможность загрузить новые книги из магазина Kindle Store. В этом случае придётся использовать использовать компьютер или ноутбук и USB-кабель.



Amazon подготовила программу компенсации для владельцев старых Kindle, а также программу trade-in:



для владельцев Kindle 1-го поколения компания предложит замену в виде Kindle Oasis 10-го поколения, а также чехол в качестве бонуса;

владельцам Kindle 1-го и 2-го поколений, Kindle DX 2-го поколений и Kindle Keyboard 3-го поколения могут предложить 70-долларовую скидку на новые модели электронных книг Kindle Paperwhite и Kindle Oasis, а также $25 на покупку новых книг;

владельцы Kindle Touch 4-го поколения, Kindle Paperwhite 5-го, 6-го и 7-го поколений, Kindle Voyage 7-го поколения и Kindle Oasis 8-го поколения могут получить скидку в размере $50 на покупку новых моделей Kindle Paperwhite и Kindle Oasis, а также $15 на покупку новых книг.



Портал The Verge добавляет, что американский оператор связи AT&T планирует отключить поддержку сетей 2G и 3G к 22 февраля будущего года, T-Mobile хочет сделать то же самое в апреле 2022-го, а Verizon — в последний день 2022-го.

(С) 3dnews.