Amazon представила обновлённый ридер Kindle Paperwhite с увеличенным дисплеем

22 сентября 2021, 11:45

Как и ожидалось, компания Amazon представила обновлённый ридер Kindle Paperwhite.

Устройство получило увеличенный дисплей E-Ink с диагональю 6,8 дюйма, который стал ярче и получил поддержку изменения цветовой температуры. Кроме того новый ридер оснащён более современным процессором и интерфейсом USB Type-C для быстрой зарядки.

Предыдущая версия Kindle Paperwhite являлась одной из лучших электронных книг Amazon, несмотря на то, что с момента её выпуска прошло около трёх лет. Очевидно, что на фоне такого успеха Amazon не спешила менять что-либо, поэтому внешний облик свежей версии идентичен предыдущей. Разработчики оснастили новый ридер монохромным 6,8-дюймовым дисплеем E-Ink с пиксельной плотностью 300 PPI (точек на дюйм). Устройство выполнено в корпусе, который защищает внутренние компоненты от влаги в соответствие со стандартом IPX8.



Несмотря на прежний дизайн, новинка получила множество улучшений. Источником питания стала более мощная батарея, которая обеспечивает до 10 недель автономной работы, тогда как предыдущая модель серии могла обходиться без подзарядки до шести недель. Интерфейс USB Type-C обеспечивает более быструю зарядку, полный цикл восполнения энергии занимает около 2,5 часов. Amazon заявила, что новый процессор в сочетании с доработанным программным обеспечением обеспечивают до 20 % более высокий уровень производительности по сравнению с предыдущей моделью.



Дебютировавшая в 2019 году в ридере Kindle Oasis технология изменения цветовой температуры дошла до более доступного Paperwhite. Разработчики также обновили пользовательский интерфейс устройства, меню настроек стало больше походить на то, что можно увидеть в современном смартфоне. В конце года должно выйти обновление, которое внесёт ещё больше изменений в интерфейс, домашний экран и меню библиотеки.





Наряду с базовой версией Paperwhite на рынок выйдет более производительная модель Paperwhite Signature Edition. Её отличие от стандартной модели заключается в поддержке беспроводной зарядки Qi, наличии автоматически настраиваемого датчика освещённости и встроенного накопителя на 32 Гбайт (стандартная модель получила хранилище ёмкостью 8 Гбайт).



Что касается стоимости новинок, то за стандартную версию Kindle Paperwhite придётся заплатить $139, тогда как более продвинутая модель Paperwhite Signature Edition обойдётся в $189. Поставки новых ридеров начнутся в конце следующего месяца.

(С) 3dnews.