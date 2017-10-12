12 октября 2017, 14:16

Обновленный Kindle Oasis получил защиту от воды

Американская Amazon «отметилась» анонсом своего обновленного ридера Kindle Oasis, ключевая отличительная черта которого – защищенность корпуса от проникновения влаги.


Кроме того, эта «новинка» производителя получила дисплей большего размера (в сравнении с предшественником).

Обновленный Kindle Oasis обладает 7-дюймовым сенсорным экраном E Ink Carta с технологией Paperwhite. Плотность пикселей на дюйм – 300.

Объем встроенной памяти 8ГБ. 

Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi и Wi-Fi плюс сотовая связь LTE/3G/EDGE/GPRS.


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