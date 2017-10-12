Обновленный Kindle Oasis получил защиту от воды

12 октября 2017, 14:16

Американская Amazon «отметилась» анонсом своего обновленного ридера Kindle Oasis, ключевая отличительная черта которого – защищенность корпуса от проникновения влаги.

Кроме того, эта «новинка» производителя получила дисплей большего размера (в сравнении с предшественником).



Обновленный Kindle Oasis обладает 7-дюймовым сенсорным экраном E Ink Carta с технологией Paperwhite. Плотность пикселей на дюйм – 300.



Объем встроенной памяти 8ГБ.



Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi и Wi-Fi плюс сотовая связь LTE/3G/EDGE/GPRS.