Vodafone SuperNet: 4G, безлимиты и Imagine Dragons

3 июля 2018, 9:45

Vodafone Украина предлагает своим клиентам провести супер-лето: с запуском широкого покрытия 4G украинским абонентам стали доступны новые тарифы Vodafone SuperNet.

Тарифы включают большой объем мобильного интернета – от 4 ГБ и вплоть до безлимита, безлимитное общение в мессенджерах и социальных сетях, безлимитный YouTube, а также возможность попасть на концерт всемирно известных Imagine Dragons.

Новые 4G тарифы можно купить во всех точках продаж с 2 июля 2018 года.

По случаю запуска 4G в диапазоне 1,8 ГГц при подключении новых тарифов все клиенты гарантированно получат 4ГБ в подарок, а также становятся участниками розыгрыша дополнительных 12 ГБ, обладатели которых будут определяться случайным образом еженедельно с 16 июля по 28 августа на официальной странице компании в Facebook.

